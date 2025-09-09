Россияне обстреляли автомобиль ГСЧС на Сумщине: двое спасателей в больнице (фото)
В Сумской области российские войска обстреляли спасателей, которые прибыли обследовать жилой сектор Белопольского района. Чуть раньше туда также был нанесен удар врагом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ГСЧС Украины в сети Telegram.
Сообщается, что на место происшествия прибыли спасатели ГСЧС, чтобы обследовать поврежденные здания и оказать помощь жителям. Однако вскоре враг повторил атаку, направив огонь непосредственно по сотрудникам службы.
Двое спасателей получили травмы и были экстренно доставлены в больницу. Медики оказывают им всю необходимую помощь.
Во время обстрела также был поврежден пожарный автомобиль, который находился на месте для ликвидации последствий удара.
После того как сотрудники ГСЧС завершили работы и покинули территорию, противник снова нанес удар по той же локации. По мнению представителей ГСЧС, такой характер обстрела указывает на умышленное воздействие на подразделения экстренных служб, которые занимаются спасением мирного населения.
Известно, что Россия атаковала автомобиль представителей ГСЧС в Краматорске во время ликвидации пожара в жилом доме. Удар был нанесен специально. В результате инцидента никто не пострадал.
Также мы писали, что российские силы пытаются закрепиться на северных подступах к Славянску в Донецкой области. Враг стремится установить огневой контроль над окраинами города и основными дорогами, ведущими к нему.