Россияне обстреляли автомобиль ГСЧС на Сумщине: двое спасателей в больнице (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ГСЧС Украины в сети Telegram.

Сообщается, что на место происшествия прибыли спасатели ГСЧС, чтобы обследовать поврежденные здания и оказать помощь жителям. Однако вскоре враг повторил атаку, направив огонь непосредственно по сотрудникам службы.

Двое спасателей получили травмы и были экстренно доставлены в больницу. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Во время обстрела также был поврежден пожарный автомобиль, который находился на месте для ликвидации последствий удара.

После того как сотрудники ГСЧС завершили работы и покинули территорию, противник снова нанес удар по той же локации. По мнению представителей ГСЧС, такой характер обстрела указывает на умышленное воздействие на подразделения экстренных служб, которые занимаются спасением мирного населения.