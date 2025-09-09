ua en ru
Вт, 09 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Россияне обстреляли автомобиль ГСЧС на Сумщине: двое спасателей в больнице (фото)

Сумская область, Вторник 09 сентября 2025 00:27
UA EN RU
Россияне обстреляли автомобиль ГСЧС на Сумщине: двое спасателей в больнице (фото) Россияне обстреляли автомобиль спасателей. Фото: ГСЧС
Автор: RBC.UA

В Сумской области российские войска обстреляли спасателей, которые прибыли обследовать жилой сектор Белопольского района. Чуть раньше туда также был нанесен удар врагом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ГСЧС Украины в сети Telegram.

Сообщается, что на место происшествия прибыли спасатели ГСЧС, чтобы обследовать поврежденные здания и оказать помощь жителям. Однако вскоре враг повторил атаку, направив огонь непосредственно по сотрудникам службы.

Двое спасателей получили травмы и были экстренно доставлены в больницу. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Во время обстрела также был поврежден пожарный автомобиль, который находился на месте для ликвидации последствий удара.

После того как сотрудники ГСЧС завершили работы и покинули территорию, противник снова нанес удар по той же локации. По мнению представителей ГСЧС, такой характер обстрела указывает на умышленное воздействие на подразделения экстренных служб, которые занимаются спасением мирного населения.

Обстрел автомобиля спасателей. Фото: ГСЧС

Известно, что Россия атаковала автомобиль представителей ГСЧС в Краматорске во время ликвидации пожара в жилом доме. Удар был нанесен специально. В результате инцидента никто не пострадал.

Также мы писали, что российские силы пытаются закрепиться на северных подступах к Славянску в Донецкой области. Враг стремится установить огневой контроль над окраинами города и основными дорогами, ведущими к нему.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумы ГСЧС Война в Украине
Новости
Финляндия созывает специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ, - Сибига
Финляндия созывает специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ, - Сибига
Аналитика
Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины