Війська РФ у Сумській області атакували рятувальників та поліцейських: є поранені

Вівторок 09 вересня 2025 09:55
Війська РФ у Сумській області атакували рятувальників та поліцейських: є поранені Фото: війська РФ у Сумській області атакували рятувальників та поліцейських (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська у Сумській області атакували рятувальників та поліцейських. В результаті обстрілу поранення отримали двоє осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сумської ОВА.

"Внаслідок російських обстрілів території області постраждали 6 людей, серед них – 2 рятувальників та 2 – поліцейських", зазначили у Сумській ОВА.

Так, на Сумщині постраждали 33-річний та 28-річний рятувальники, які виїхали на місце для ліквідації наслідків ворожої атаки. Також поранення отримали двоє поліцейських, які прибули на попереднє влучання – 49-річна жінка та 40-річний чоловік.

Також у Миколаївській сільській громаді внаслідок атаки ворожого дрона поранено 69-річного чоловіка. У Білопільській громаді від атаки безпілотника постраждав чоловік..

Загалом, протягом доби, з ранку 8 вересня до ранку 9 вересня російські війська здійснили 74 обстріли по 41 населених пунктах у 19 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Удари росіян по Сумщині

Нагадаємо, що зранку у понеділок, 8 вересня, у місті Шостка Сумської області та в Шосткинському районі зникло світло внаслідок російського удару по об’єктах критичної інфраструктури.

Також повідомлялось, що у Сумській області російські війська обстріляли рятувальників, які прибули обстежити житловий сектор Білопільського району.

Окрім того, окупанти 7 вересня вчергове здійснили атаку на обласну військову адміністрацію Сум. За даними рятувальників, вибуховою хвилею пошкоджено адміністративну будівлю, також виникло загоряння.

