Війська РФ "Шахедами" атакували Чернігівщину: під ударом енергетика, горіло зерносховище

Російські війська ударними безпілотниками атакували Чернігівську область. В результаті обстрілу виникла пожежа. Удар прийшовся по зерносховищу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням з посиланням на Facebook начальника Новогород-Сіверської РВА Олександра Сельвестрова та Telegram "Чернігівобленерго".

"Вранці сьомого жовтня росіянами було завдано чергового удару по Новгород-Сіверському. Внаслідок влучання кількома ударними дронами "Шахед" по цивільному обʼєкту, відбулось займання, пожежі", - зазначив Сельвестров.

За його словами, влучання відбулось по одному з приміщень аграрного підприємства, де зберігалось зерно. Як зазначається, попередньо обійшлось без постраждалих.

Що кажуть в ОВА

За даними глави Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, ворог у Новгород-Сіверському районі ударними дронами атакував елеватор, де зберігалося зерно. В іншому населеному пункті – влучили у житло. Рятувальники оперативно ліквідували пожежі внаслідок влучань.

Удар по енергетиці

"Сьогодні зранку ціллю ворога стала Прилуччина. Знову маємо влучання в енергетичний об'єкт. Без електропостачання одномоментно залишилася понад 61 тисяча абонентів", - зазначили у "Чернігівобленерго".

Зазначається, що енергетики оперативно приступили до відновлення і вже заживлюють споживачів. На щастя, потерпілих немає.