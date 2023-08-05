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Войска РФ обстреляли Сумскую область, есть жертва

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Суббота 05 августа 2023 19:27
Войска РФ обстреляли Сумскую область, есть жертва Фото: Войска РФ обстреляли Сумскую область (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские военные совершили минометный обстрел Сумской области. В результате один человек погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Facebook .

По данным следствия, сегодня около 14:30 оккупанты с территории РФ осуществили минометный обстрел территории Новослободской общины Конотопского района.

В результате атаки врага погиб 61-летний житель села Мануховка. Он получил ранения в собственном дворе.

Удары РФ по Сумской области

Населённые пункты Сумской области после освобождения региона от оккупантов почти ежедневно подвергаются обстрелам. Войска РФ для ударов используют дроны, минометы, артиллерию и остальные виды вооружений.

Недавно в области объявили добровольную эвакуацию из 5-километровой пограничной зоны от РФ.

Ранее командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что в Сумской области происходит постепенное усиление противовоздушной обороны.

Напомним также, что 29 июля российские оккупанты обстреляли город Сумы, ударив ракетой по учебному заведению. Также из-за атаки повреждены соседние дома и общежития. В результате атаки погибли два человека, а ранения получили 20 человек.

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