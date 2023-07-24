Наев рассказал об усилении противовоздушной обороны на Сумском направлении

Об этом рассказал командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook командования.

"Наша система противовоздушной обороны в определенной степени зависит от международной военно-технической помощи. Так что мы повышаем уровень защищенности объектов критической инфраструктуры в пределах тех ресурсов, которые получаем", - заявил Наев.

По его словам, сейчас постепенно происходит усиление противовоздушной обороны на Сумском направлении. Так, дополнительно задействовано несколько огневых групп, вооруженных крупнокалиберными пулеметами с коллиматорными и тепловизионными прицельными комплексами, чтобы работать по воздушным целям, в том числе и ночью.

"Группы также оснащены прожекторными установками. Находясь на одной из огневых позиций лично наблюдал работу экипажей этих мобильных огневых групп во время нападения вражеских беспилотников. Но чтобы украинское небо было более защищенным, необходима дополнительная помощь от западных партнеров", - отметил командующий.

Обстрелы Сумской области

Напомним, что часть Сумской области в первый месяц полномасштабной войны была захвачена русскими войсками. После освобождения территории оккупанты продолжают обстреливать регион с территории РФ.

Россияне применяют против мирного населения артиллерию, дроны и минометы. Почти каждый день оккупанты атакуют приграничные территории Сумской области.

В частности, 17 июля российские войска устроили обстрел Белополья Сумской области из артиллерии. Враг атаковал центр города, когда там было многолюдно. Также сообщалось о попадании на территорию части ГСЧС.