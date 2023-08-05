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Війська РФ обстріляли Сумську область, є жертва

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Субота 05 серпня 2023 19:27
Війська РФ обстріляли Сумську область, є жертва Фото: Війська РФ обстріляли Сумську область (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські військові здійснили мінометний обстріл Сумської області. В результаті одна людина загинула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Офісу генерального прокурора в Facebook.

За даними слідства, сьогодні близько 14:30 окупанти з території РФ здійснили мінометний обстріл території Новослобідської громади Конотопського району.

Внаслідок атаки ворога загинув 61-річний житель села Манухівка. Він отримав поранення на власному подвірʼї.

Удари РФ по Сумській області

Населені пункти Сумської області після звільнення регіону від окупантів майже щодня зазнають обстрілів. Війська РФ для ударів застосовують дрони, міномети, артилерію та інші види озброєнь.

Нещодавно в області оголосили добровільну евакуацію із 5-км прикордонної зони від РФ.

Раніше командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що в Сумській області відбувається поступове посилення протиповітряної оборони.

Нагадаємо також, що 29 липня російські окупанти обстріляли місто Суми, вдаривши ракетою по навчальному закладу. Також через атаку пошкоджено сусідні будинки та гуртожитки. Внаслідок атаки загинули двоє людей, а поранення отримали 20 людей.

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Сумська область Війна Росії проти України
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