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Россияне из артиллерии обстреляли общину в Сумской области: есть жертвы

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Сумская область, Суббота 22 июля 2023 22:26
Россияне из артиллерии обстреляли общину в Сумской области: есть жертвы Фото: оккупанты обстреляли Сумскую область (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные в очередной раз атаковали приграничные территории Сумской области. В результате вражеской атаки есть погибший и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сумской областной военной администрации.

Сегодня, 22 июля, обстрелам со стороны РФ подверглись Краснопольская, Великописаревская, Белопольская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Юнаковская и Хотинская громады.

По Краснопольской громаде враг вел артиллерийский обстрел, всего было зафиксировано 14 взрывов.

По предварительной информации в результате обстрела один человек погиб и 4 получили ранения. Кроме того, на территории общины повреждены жилые дома и газопровод.

Вражеские вертолеты осуществили два пуска неуправляемых авиационных ракет по окраине одного из населенных пунктов Великописаревской громады.

В Белопольской громаде из-за вражеского артиллерийского обстрела была повреждена линия электроснабжения. В целом на территории громады было 10 взрывов.

Мы также сообщали, что сегодня российские военные сбросили взрывное устройство в центр города Середина-Буда, что в Сумской области. В результате вражеской атаки пострадали два человека.

По данным ОВА, для атаки по городу российские военные использовали дрон-камикадзе.

Обстрелы Сумской области

Напомним, что часть Сумской области в первый месяц полномасштабной войны была захвачена русскими войсками. После освобождения территории оккупанты продолжают обстреливать регион с территории РФ.

Россияне применяют против мирного населения артиллерию, дроны и минометы. Почти каждый день оккупанты атакуют приграничные территории Сумской области.

Как сообщалось ранее, недавно в регионе объявили добровольную эвакуацию из 5-километровой пограничной зоны от РФ.

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