ua en ru
Ср, 24 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Украина сейчас выигрывает войну с Россией, - заместитель Рубио

22:49 24.06.2026 Ср
3 мин
Ситуация на поле боя кардинально изменилась
aimg Сергей Козачук
Украина сейчас выигрывает войну с Россией, - заместитель Рубио Фото: Украина сейчас выигрывает войну с РФ (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Украина побеждает в войне, а динамика боевых действий существенно изменилась в пользу ВСУ. В то же время, США и европейские партнеры восстанавливают полноценное санкционное давление против России.

Об этом заявил заместитель государственного секретаря США по внешней помощи, гуманитарным вопросам и свободе вероисповедания Джереми Левин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на "Украинском обеде" в Гданьске.

Смена динамики на поле боя

По словам представителя Госдепа, успехи Вооруженных сил Украины являются результатом постоянного сотрудничества между украинской армией и оборонными секторами партнеров. Сейчас ситуация на фронте кардинально отличается от той, что была в начале полномасштабного вторжения.

"Я помню, как и все вы, что в начале войны каждая зима фактически была определенной передышкой для Украины... Теперь ситуация противоположная. Когда погода благоприятная, наступление ведут украинцы, а россияне ждут зимы, чтобы совершать свои трусливые атаки на энергетическую инфраструктуру", - подчеркнул Левин.

Он добавил, что Украина уже изменила эту динамику и теперь сама наносит удары по российским энергетическим объектам .

Кроме того, недавний саммит G7 показал широкий консенсус между лидерами США, Украины и Европы, что подтверждает способность страны адаптироваться и победить.

Читайте также: Зеленский заинтриговал заявлением о Крыме: Россия будет вынуждена избрать мир

Возвращение жестких санкций и противодействие Ирану

Левин отметил, что американские ограничения по российской нефти снова активно действуют. Временное ослабление санкций вводилось только для того, чтобы помочь западным экономикам справиться с кризисом в Ормузском проливе.

В настоящее время команда Белого дома работает над мирным соглашением о проливе, что позволит вернуться к полноценному санкционному давлению.

Отдельное внимание заместитель госсекретаря уделил роли Тегерана в войне. Поскольку иранский режим снабжает российского диктатора Владимира Путина дроны "Шахед", США настроены достичь долгосрочного решения этой проблемы.

По словам чиновника, Иран ни при каких условиях не должен получить ядерное оружие.

Новая помощь от США

Соединенные Штаты также объявили о выделении дополнительной поддержки для Украины.

С минувшей осени США предоставили 1,5 миллиарда долларов невоенной помощи. Эти средства ориентированы на гуманитарную, энергетическую и экономическую сферы. В поддержку также активно приобщается американский частный сектор.

В то же время Вашингтон продолжает призывать европейские страны увеличивать собственные взносы в восстановление Украины.

Реакция Трампа на удары по РФ

Напомним, недавно американские СМИ узнали о серьезной обеспокоенности Кремля из-за смены позиции Вашингтона. На саммите G7 президент США Дональд Трамп был чрезвычайно поражен и захвачен украинскими дальнобойными ударами вглубь России , а также согласился усилить санкции против российской энергетики.

Поэтому министр иностранных дел РФ Сергей Лавров даже обвинил США в отступлении от роли "объективного посредника".

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заинтриговал заявлением о том, что операция ВСУ по Крыму четко просчитана . По его словам, если партнеры по G7 передадут Украине согласованное вооружение, Киев оперативно создаст условия, при которых Россия будет вынуждена избрать мир.

Кроме того, в сети уже появились четкие фото последствий предыдущих атак на остров, где зафиксированы разбитые мосты и горящие российские нефтебазы.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Украина Польша Война в Украине
Новости
Украинские морские дроны готовят к новым миссиям в Черном море
Украинские морские дроны готовят к новым миссиям в Черном море
Аналитика
Известная сеть магазинов "у дома" на пороге банкротства: что ждет ритейлера
Ирина Костюченкокорреспондентка раздела "Бизнес" Известная сеть магазинов "у дома" на пороге банкротства: что ждет ритейлера