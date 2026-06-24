Украина сейчас выигрывает войну с Россией, - заместитель Рубио

Украина побеждает в войне, а динамика боевых действий существенно изменилась в пользу ВСУ. В то же время, США и европейские партнеры восстанавливают полноценное санкционное давление против России.

Об этом заявил заместитель государственного секретаря США по внешней помощи, гуманитарным вопросам и свободе вероисповедания Джереми Левин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на "Украинском обеде" в Гданьске.

Смена динамики на поле боя

По словам представителя Госдепа, успехи Вооруженных сил Украины являются результатом постоянного сотрудничества между украинской армией и оборонными секторами партнеров. Сейчас ситуация на фронте кардинально отличается от той, что была в начале полномасштабного вторжения.

"Я помню, как и все вы, что в начале войны каждая зима фактически была определенной передышкой для Украины... Теперь ситуация противоположная. Когда погода благоприятная, наступление ведут украинцы, а россияне ждут зимы, чтобы совершать свои трусливые атаки на энергетическую инфраструктуру", - подчеркнул Левин.

Он добавил, что Украина уже изменила эту динамику и теперь сама наносит удары по российским энергетическим объектам .

Кроме того, недавний саммит G7 показал широкий консенсус между лидерами США, Украины и Европы, что подтверждает способность страны адаптироваться и победить.

Возвращение жестких санкций и противодействие Ирану

Левин отметил, что американские ограничения по российской нефти снова активно действуют. Временное ослабление санкций вводилось только для того, чтобы помочь западным экономикам справиться с кризисом в Ормузском проливе.

В настоящее время команда Белого дома работает над мирным соглашением о проливе, что позволит вернуться к полноценному санкционному давлению.

Отдельное внимание заместитель госсекретаря уделил роли Тегерана в войне. Поскольку иранский режим снабжает российского диктатора Владимира Путина дроны "Шахед", США настроены достичь долгосрочного решения этой проблемы.

По словам чиновника, Иран ни при каких условиях не должен получить ядерное оружие.

Новая помощь от США

Соединенные Штаты также объявили о выделении дополнительной поддержки для Украины.

С минувшей осени США предоставили 1,5 миллиарда долларов невоенной помощи. Эти средства ориентированы на гуманитарную, энергетическую и экономическую сферы. В поддержку также активно приобщается американский частный сектор.

В то же время Вашингтон продолжает призывать европейские страны увеличивать собственные взносы в восстановление Украины.