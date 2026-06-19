Враг давит на Константиновку, не считаясь с потерями, - Сырский

Российская армия наступает на Константиновку в Донецкой области, но силы обороны знают планы врага и противодействуют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

На месте он заслушал доклады командиров бригад и пограничного отряда о текущей обстановке, характере действий противника и состоянии обеспечения подразделений.

Константиновское направление

Особое внимание главнокомандующий уделил ситуации на Константиновском направлении.

Он заслушал доклад командира 19-го армейского корпуса бригадного генерала Александра Бакулина об оперативной обстановке непосредственно в районе города.

Вместе они проанализировали действия противника, его намерения и возможные сценарии развития ситуации.

По словам Сырского, российские оккупационные войска продолжают оказывать постоянное давление, имея преимущество в живой силе и не считаясь с потерями.

Враг пытается продвигаться небольшими штурмовыми группами, ища слабые места в обороне.

"Мы своевременно выявляем эти намерения, ведем активную оборону и наносим противнику ощутимые потери", - заявил главнокомандующий.

Награды и благодарности

Сирский наградил пилотов беспилотных систем 3-го пограничного отряда за эффективную боевую работу.

Отдельно поблагодарил военнослужащих 19-го армейского корпуса, 56-й мотопехотной и 156-й механизированной бригад. Также отметил бойцов 24-й механизированной бригады имени короля Даниила, которые более двух лет обороняют Часов Яр.