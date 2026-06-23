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Россия усилила наступление на Харьковщине и за сутки потеряла 300 солдат, - Трегубов

18:15 23.06.2026 Вт
2 мин
Военный назвал направление, на котором россияне давят больше всего
aimg Валерий Ульяненко
Россия усилила наступление на Харьковщине и за сутки потеряла 300 солдат, - Трегубов Фото: российские военные (Getty Images)
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Российские оккупанты усилили попытки наступления на Харьковщине, что отражается на количестве их потерь.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в телемарафоне сказал спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

По его словам, в первую очередь россияне усиливают давление на Лиманском направлении. В то же время он отметил, что количество атак в целом выросло повсюду.

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Трегубов рассказал, что это отражается на потерях россиян - за прошедшие сутки оккупационная армия потеряла около 300 своих солдат в зоне Группировки.

"Например, сейчас может быть и 37 боевых столкновений в совокупности - это много. Например, отдельно на Лиманском направлении 20 столкновений - это тоже много, это больше чем было. Или, например, 300 человек было потерь у россиян по всем нашим направлениям в совокупности за сутки - это много", - сказал он.

Трегубов добавил, что это и есть масштабная наступательная кампания врага, которая "так или иначе потом пойдет на убыль".

Напомним, после ряда российских ударов по Харьковской области местные власти ужесточают меры безопасности. Часть нововведений уже была введена на въездах в Харьков.

Следует отметить, что 15 июня российские войска нанесли повторный удар по Харькову. В результате атаки погибли пятеро спасателей ГСЧС, которые ликвидировали последствия предварительных обстрелов.

Кроме того, накануне русская армия несколько раз атаковала город. В частности, под обстрел попал Харьковский художественный музей. После атаки несколько человек обратились за медицинской помощью из-за острой стрессовой реакции.

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