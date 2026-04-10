Войска РФ на Донбассе, убийство Захарченко и отжатый бизнес: предатель Губарев во всем признался

Российская верхушка была осведомлена и напрямую отправляла бойцов своей армии в Украину в 2014 году. Появление отряда Стрелкова-Гиркина и псковских десантников не случайно, как и не случайна ликвидация так называемого главаря так называемой "ДНР" Захарченко, заявил сепаратист Павел Губарев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Губарева блогеру Юрию Дудю.
По словам предателя, Кремль санкционировал вторжение отряда Игоря Гиркина (Стрелкова) на Донбасс, а без прямого ввода регулярных российских войск боевики не имели шансов.
Губарев подтвердил: Москва полностью контролировала начало боевых действий. Отряд Стрелкова готовили в Крыму под кураторством еще одного предателя Украины - Сергея Аксенова, который сейчас служит гауляйтером РФ в Крыму. Оружие и финансирование боевики получили именно там, а границу со стороны РФ для них открыли намеренно.
"Оттуда шли деньги, отряд крымский тоже оттуда зашел, оружие там взяли. Пропустил ли их кто-то? Конечно, пропустили. Знали ли в Кремле? Конечно, знали", - подчеркнул Губарев.
Ситуация для боевиков летом 2014-го была критической, говорит Губарев. Вооруженные силы Украины успешно проводили антитеррористическую операцию. Только вмешательство регулярных частей РФ помешало восстановлению контроля над регионом.
Губарев признал факт участия псковских десантников в боях на юге Донецкой области.
"Ну да, 100%. Нас бы разгромили. Нет, ну мы, наверное, бились бы. Но дела были бы плохие, действительно", - сказал боевик.
Внутренняя кухня "ДНР" оказалась обычным бандитизмом. Главарь террористов Александр Захарченко на момент смерти накопил огромное состояние. Губарев оценил его ресурсы в 500 миллионов долларов, которые тот получил через классическое рейдерство и бандитские "отжимы".
Относительно ликвидации Захарченко, боевик склоняется к внутренним "разборкам". Он считает, что главаря "убили свои". Причиной могли стать финансовые потоки и коррупционные конфликты внутри группировки.
Сам Губарев тоже не стоял в стороне. Он признался, что помогал "отжимать" помещения известной украинской сети магазинов.
"Я, кстати, тоже кусок забрал. Ну, не забрал, а прикрыл того коммерсанта, который забрал. Он забрал помещения, принадлежавшие АТБ... Я "крышевал". Сколько мог, я "крышевал", - цинично добавил коллаборационист.
Губарев рассказал и о деятельности своей бывшей жены Екатерины. В 2022 году она работала в оккупационной администрации Херсона. Там она лично занималась подавлением протестов украинцев.
"Проявила себя компетентно в Херсоне - остановила митинги, организаторов там немного репрессировала, разоблачила их, что должно было делать ФСБ по логике", - заявил Губарев.
На Пасху может огонь между Украиной и РФ может прекратиться. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к зеркальным шагам в ответ на объявленное Россией пасхальное перемирие.
Также украинский лидер заявил, что Россия поставила своим войскам задачу захватить несколько городов Донецкой области до конца апреля. Но на сегодня сил для этого у врага нет.
Тем временем министр обороны Михаил Федоров проинформировал, что украинские подразделения "Линии дронов" обеспечивают поражение каждой четвертой вражеской цели на фронте. Проект позволяет создавать зоны огневого контроля глубиной до 15 км.