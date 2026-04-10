Войска РФ на Донбассе, убийство Захарченко и отжатый бизнес: предатель Губарев во всем признался

По словам предателя, Кремль санкционировал вторжение отряда Игоря Гиркина (Стрелкова) на Донбасс, а без прямого ввода регулярных российских войск боевики не имели шансов.

Губарев подтвердил: Москва полностью контролировала начало боевых действий. Отряд Стрелкова готовили в Крыму под кураторством еще одного предателя Украины - Сергея Аксенова, который сейчас служит гауляйтером РФ в Крыму. Оружие и финансирование боевики получили именно там, а границу со стороны РФ для них открыли намеренно.

"Оттуда шли деньги, отряд крымский тоже оттуда зашел, оружие там взяли. Пропустил ли их кто-то? Конечно, пропустили. Знали ли в Кремле? Конечно, знали", - подчеркнул Губарев.

Армия РФ спасла террористов от разгрома в 2014 году

Ситуация для боевиков летом 2014-го была критической, говорит Губарев. Вооруженные силы Украины успешно проводили антитеррористическую операцию. Только вмешательство регулярных частей РФ помешало восстановлению контроля над регионом.

Губарев признал факт участия псковских десантников в боях на юге Донецкой области.

"Ну да, 100%. Нас бы разгромили. Нет, ну мы, наверное, бились бы. Но дела были бы плохие, действительно", - сказал боевик.

Грабежи бизнеса и "крышевание"

Внутренняя кухня "ДНР" оказалась обычным бандитизмом. Главарь террористов Александр Захарченко на момент смерти накопил огромное состояние. Губарев оценил его ресурсы в 500 миллионов долларов, которые тот получил через классическое рейдерство и бандитские "отжимы".

Относительно ликвидации Захарченко, боевик склоняется к внутренним "разборкам". Он считает, что главаря "убили свои". Причиной могли стать финансовые потоки и коррупционные конфликты внутри группировки.

Сам Губарев тоже не стоял в стороне. Он признался, что помогал "отжимать" помещения известной украинской сети магазинов.

"Я, кстати, тоже кусок забрал. Ну, не забрал, а прикрыл того коммерсанта, который забрал. Он забрал помещения, принадлежавшие АТБ... Я "крышевал". Сколько мог, я "крышевал", - цинично добавил коллаборационист.

Репрессии в Херсоне жены Губарева

Губарев рассказал и о деятельности своей бывшей жены Екатерины. В 2022 году она работала в оккупационной администрации Херсона. Там она лично занималась подавлением протестов украинцев.

"Проявила себя компетентно в Херсоне - остановила митинги, организаторов там немного репрессировала, разоблачила их, что должно было делать ФСБ по логике", - заявил Губарев.