Війська РФ на Донбасі, вбивство Захарченка та віджатий бізнес: зрадник Губарєв у всьому зізнався

За словами зрадника, Кремль санкціонував вторгнення загону Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) на Донбас, а без прямого введення регулярних російських військ бойовики не мали шансів.

Губарєв підтвердив: Москва повністю контролювала початок бойових дій. Загін Стрєлкова готували в Криму під кураторством ще одного зрадника України - Сергія Аксьонова, що зараз служить гауляйтером РФ в Криму. Зброю та фінансування бойовики отримали саме там, а кордон з боку РФ для них відкрили навмисно.

"Звідти йшли гроші, загін кримський теж звідти зайшов, зброю там взяли. Чи пропустив їх хтось? Звичайно, пропустили. Чи знали в Кремлі? Звичайно, знали", - наголосив Губарєв.

Армія РФ врятувала терористів від розгрому у 2014 році

Ситуація для бойовиків влітку 2014-го була критичною, каже Губарєв. Збройні сили України успішно проводили антитерористичну операцію. Тільки втручання регулярних частин РФ завадило відновленню контролю над регіоном.

Губарєв визнав факт участі псковських десантників у боях на півдні Донецької області.

"Ну так, 100%. Нас би розгромили. Ні, ну ми, напевно, билися б. Але справи були б погані, справді", - сказав бойовик.

Грабунки бізнесу та "кришування"

Внутрішня кухня "ДНР" виявилася звичайним бандитизмом. Ватажок терористів Олександр Захарченко на момент смерті накопичив величезні статки. Губарєв оцінив його ресурси у 500 мільйонів доларів, які той отримав через класичне рейдерство та бандитські "віджими".

Щодо ліквідації Захарченка, бойовик схиляється до внутрішніх "розбірок". Він вважає, що ватажка "вбили свої". Причиною могли стати фінансові потоки та корупційні конфлікти всередині угруповання.

Сам Губарєв теж не стояв осторонь. Він зізнався, що допомагав "віджимати" приміщення відомої української мережі магазинів.

"Я, до речі, теж шматок забрав. Ну, не забрав, а прикрив того комерсанта, який забрав. Він забрав приміщення, що належали АТБ... Я "кришував". Скільки міг, я "кришував", - цинічно додав колаборант.

Репресії в Херсоні дружини Губарєва

Губарєв розповів і про діяльність своєї колишньої дружини Катерини. У 2022 році вона працювала в окупаційній адміністрації Херсона. Там вона особисто займалася придушенням протестів українців.

"Проявила себе компетентно в Херсоні - зупинила мітинги, організаторів там трохи репресувала, викрила їх, що мало робити ФСБ за логікою", - заявив Губарєв.