Украина ответит зеркально: Зеленский озвучил решение по пасхальному перемирию
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к зеркальным шагам в ответ на объявленное Россией пасхальное перемирие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Владимира Зеленского.
Реакция Зеленского
Зеленский отметил, что Украина неоднократно предлагала прекращение огня на время Пасхальных праздников и теперь будет действовать соответственно.
"Людям нужна Пасха без угроз и реальное движение к миру, и у России есть шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи", - заявил президент.
Ранее Кремль объявил, что Владимир Путин приказал остановить боевые действия на всех направлениях с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля - в связи с православной Пасхой.
Своему министру обороны и начальнику генштаба он уже отдал соответствующие распоряжения.
Напомним, в конце марта Владимир Зеленский заявлял о готовности Киева к пасхальному перемирию с Россией. По его мнению, даже двух- или трехдневная пауза в боевых действиях не позволит врагу усилить свои позиции, поэтому на фронте это никак не скажется.
В ответ пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков тогда заявил, что якобы не видел от Украины четкого предложения о перемирии. А сегодня, 9 апреля, он добавил, что Владимир Путин якобы еще не принимал решение о пасхальной паузе.