Украина ответит зеркально: Зеленский озвучил решение по пасхальному перемирию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к зеркальным шагам в ответ на объявленное Россией пасхальное перемирие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Владимира Зеленского.

Реакция Зеленского

Зеленский отметил, что Украина неоднократно предлагала прекращение огня на время Пасхальных праздников и теперь будет действовать соответственно.

"Людям нужна Пасха без угроз и реальное движение к миру, и у России есть шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи", - заявил президент.

Ранее Кремль объявил, что Владимир Путин приказал остановить боевые действия на всех направлениях с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля - в связи с православной Пасхой.

Своему министру обороны и начальнику генштаба он уже отдал соответствующие распоряжения.