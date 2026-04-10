Украина ответит зеркально: Зеленский озвучил решение по пасхальному перемирию

00:23 10.04.2026 Пт
Зеленский намекнул: у Кремля есть шанс не возвращаться к обстрелам и после праздников
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к зеркальным шагам в ответ на объявленное Россией пасхальное перемирие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Владимира Зеленского.

Читайте также: Путин объявил пасхальное перемирие с Украиной

Реакция Зеленского

Зеленский отметил, что Украина неоднократно предлагала прекращение огня на время Пасхальных праздников и теперь будет действовать соответственно.

"Людям нужна Пасха без угроз и реальное движение к миру, и у России есть шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи", - заявил президент.

Ранее Кремль объявил, что Владимир Путин приказал остановить боевые действия на всех направлениях с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля - в связи с православной Пасхой.

Своему министру обороны и начальнику генштаба он уже отдал соответствующие распоряжения.

Напомним, в конце марта Владимир Зеленский заявлял о готовности Киева к пасхальному перемирию с Россией. По его мнению, даже двух- или трехдневная пауза в боевых действиях не позволит врагу усилить свои позиции, поэтому на фронте это никак не скажется.

В ответ пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков тогда заявил, что якобы не видел от Украины четкого предложения о перемирии. А сегодня, 9 апреля, он добавил, что Владимир Путин якобы еще не принимал решение о пасхальной паузе.

Буданов анонсировал "много нового" от РФ на переговорах
Буданов анонсировал "много нового" от РФ на переговорах
