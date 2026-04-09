Россия хочет захватить 2 города Украины до конца апреля. Зеленский ответил, возможно ли это
Россия поставила своим войскам задачу захватить несколько городов Донетчины до конца апреля. Но на сегодня сил для этого у врага нет.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время общения с журналистами.
Что спросили у президента
Зеленского спросили о ситуации на фронте. Есть информация, что россиянам поставили задачу до конца апреля захватить Константиновку и Дружковку.
Президент подтвердил: такая задача у россиян действительно есть. Но сразу добавил - выполнить ее они не смогут.
"Но это невозможно, у них нет на это сегодня сил. Поэтому здесь нечего обсуждать", - сказал Зеленский.
По его словам, враг постоянно переносит сроки, но цель остается неизменной - захватить всю эту агломерацию городов (Покровск - Константиновка - Дружковка)
"Мы видим те же карты, но разные подходы, разные даты", - пояснил президент.
Относительно ситуации на Покровском направлении, Зеленский назвал ее тяжелой. Однако ВСУ удерживают позиции.
Как сообщало РБК-Украина, на Купянском направлении россияне перебросили элитное подразделение беспилотников "Рубикон". Дроны атакуют транспорт каждые 3-5 минут, поэтому ВСУ перешли на роботизированные системы для подвоза боеприпасов на передовую.
Зеленский ранее также заявил, что Путин не остановится на Донбассе - после него целью станут Днепр и Харьков. По словам президента, американские переговорщики до сих пор не до конца понимают реальные цели России в войне.