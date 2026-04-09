Россия хочет захватить 2 города Украины до конца апреля. Зеленский ответил, возможно ли это

19:25 09.04.2026 Чт
Какие именно города Донетчины стали главной целью Кремля?
Елена Чупровская
Россия хочет захватить 2 города Украины до конца апреля. Зеленский ответил, возможно ли это

Россия поставила своим войскам задачу захватить несколько городов Донетчины до конца апреля. Но на сегодня сил для этого у врага нет.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время общения с журналистами.

Читайте также: Британия обнаружила тайную российскую операцию в Атлантике и предупредила Путина

Что спросили у президента

Зеленского спросили о ситуации на фронте. Есть информация, что россиянам поставили задачу до конца апреля захватить Константиновку и Дружковку.

Президент подтвердил: такая задача у россиян действительно есть. Но сразу добавил - выполнить ее они не смогут.

"Но это невозможно, у них нет на это сегодня сил. Поэтому здесь нечего обсуждать", - сказал Зеленский.

По его словам, враг постоянно переносит сроки, но цель остается неизменной - захватить всю эту агломерацию городов (Покровск - Константиновка - Дружковка)

"Мы видим те же карты, но разные подходы, разные даты", - пояснил президент.

Относительно ситуации на Покровском направлении, Зеленский назвал ее тяжелой. Однако ВСУ удерживают позиции.

Как сообщало РБК-Украина, на Купянском направлении россияне перебросили элитное подразделение беспилотников "Рубикон". Дроны атакуют транспорт каждые 3-5 минут, поэтому ВСУ перешли на роботизированные системы для подвоза боеприпасов на передовую.

Зеленский ранее также заявил, что Путин не остановится на Донбассе - после него целью станут Днепр и Харьков. По словам президента, американские переговорщики до сих пор не до конца понимают реальные цели России в войне.

