Войска РФ атаковали спальный район Краматорска: есть жертвы и разрушения

Удары по Краматорску

В сентябре прошлого года российские войска нанесли авиаудар бомбами ФАБ-250 по центру Краматорска. В результате атаки пострадали 19 человек, повреждены 35 многоэтажных домов, несколько учебных заведений, административные здания, банк и магазины.

Также оккупанты атаковали спасателей во время ликвидации пожара, а также третий раз за неделю обстреляли ветровую электроустановку вблизи города.

Российские войска активно используют беспилотники для ударов по Краматорску и прилегающим районам. В частности, 24 октября они пытались атаковать дронами пассажирский поезд, однако безрезультатно.

23 октября в Краматорске погибли журналистка телеканала Freedom Елена Губанова (Грамова) и оператор Евгений Кармазин - их автомобиль был намеренно поражен российским беспилотником.

Кроме того, вечером 11 января этого года оккупанты уничтожили городскую котельную, которая обеспечивала теплом один из микрорайонов, из-за чего управляющая компания была вынуждена сливать воду из теплосетей.