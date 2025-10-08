ua en ru
Ср, 08 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Войска РФ ударили по пожарной части на Черниговщине: фото последствий обстрела

Среда 08 октября 2025 09:30
UA EN RU
Войска РФ ударили по пожарной части на Черниговщине: фото последствий обстрела Фото: войска РФ ударили по пожарной части на Черниговщине (t.me/dsns_telegram)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 8 октября, атаковали пожарную часть в Черниговской области. В результате удара повреждено здание ГСЧС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС.

"Российские войска нанесли удар по пожарной части подразделения ГСЧС в Семеновке. Загорелась кровля админздания. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание", - отметили в ГСЧС.

Сообщается, что личный состав во время обстрела находился в укрытии, поэтому никто не пострадал. Пожарная техника также осталась неповрежденной.

Удары РФ по Чернигову и области

На протяжении последней недели Россия осуществляет массированные удары по инфраструктуре Чернигова и области. Особенно сложной ситуация стала после атак, которые состоялись в начале октября.

Основная цель врага - Нежин, Бобровица, Прилуки. Из-за обстрелов в этих городах были значительные перебои с электро и водоснабжением.

По данным "Черниговоблэнерго", сегодня русские войска ночью в очередной раз обстреляли энергетическую инфраструктуру Черниговской области. Без света остались свыше 4,5 тысячи абонентов.

Также этой ночью противник направлял 12 "Шахедов" по товарному эшелону на перегоне "Носовка-Нежин". В результате атаки повреждено железнодорожное полотно, движение поездов в направлении Киева временно остановлено - поезда следуют только до станции Носовка.

Из-за вражеских ударов движение поездов от Нежина до Киева и наоборот - затруднено, дальние и пригородные маршруты изменены.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черниговская область ГСЧС
Новости
Россияне атаковали ТЭС: есть серьезные повреждения и раненые энергетики
Россияне атаковали ТЭС: есть серьезные повреждения и раненые энергетики
Аналитика
ЗАЭС в темноте. Зачем россияне отключили станцию и есть ли угроза ядерной катастрофы
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина ЗАЭС в темноте. Зачем россияне отключили станцию и есть ли угроза ядерной катастрофы