Войска РФ атаковали спасателей на Черниговщине: фото последствий удара

Четверг 09 октября 2025 12:56
Войска РФ атаковали спасателей на Черниговщине: фото последствий удара Фото: войска РФ атаковали спасателей на Черниговщине (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Константин Широкун

Российские войска атаковали спасателей в Черниговской области. В результате обстрела пострадала пожарная техника ГСЧС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС.

"В результате повторного российского обстрела повреждена техника подразделения ГСЧС и пожарной команды в селе Жадово Новгород-Северского района", - отметили спасатели.

Сообщается, что накануне вечером из-за падения российского дрона возник пожар в магазине площадью около 120 кв.м. Спасатели совместно с местной пожарной командой начали ликвидацию последствий обстрела.

Во время проведения работ враг нанес повторный удар. К счастью, в тот момент работники ГСЧС находились в безопасном месте.

Удары РФ по Чернигову и области

На протяжении последней недели Россия осуществляет массированные удары по инфраструктуре Чернигова и области. Особенно сложной ситуация стала после атак, которые состоялись в начале октября.

Основная цель врага - Нежин, Бобровица, Прилуки. Из-за обстрелов в этих городах были значительные перебои с электро и водоснабжением.

По данным "Черниговоблэнерго", вчера российские войска ночью в очередной раз обстреляли энергетическую инфраструктуру Черниговской области. Без света остались более 4,5 тысячи абонентов.

Также российские войска вчера ночью, 8 октября, атаковали пожарную часть в Черниговской области. В результате удара повреждено здание ГСЧС.

Из-за вражеских ударов движение поездов от Нежина до Киева и наоборот - затруднено, дальние и пригородные маршруты изменены.

Черниговская область Вторжение России в Украину ГСЧС
