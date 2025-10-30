Фото: войска РФ атаковали два объекта энергетики во Львовской области (Getty Images)

Российские войска ночью атаковали два объекта энергетики во Львовской области. В результате обстрелов зафиксированы отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Львовской ОГА Максима Козицкого.

"В результате комбинированного воздушно-ракетного удара, который состоялся в ночь на 30 октября, на Львовщине повреждены два объекта энергетической инфраструктуры", - отметил Козицкий. По его словам, из-за последствий атаки по Украине в ряде областей, в том числе и во Львовской, к сожалению, пришлось ввести графики почасовых отключений электроэнергии. "Если у вас сейчас есть электричество, пожалуйста, используйте его экономно", - добавил глава Львовской ОГА.