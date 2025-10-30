ua en ru
Війська РФ атакували два об'єкти енергетики у Львівській області

Четвер 30 жовтня 2025 10:26
UA EN RU
Війська РФ атакували два об'єкти енергетики у Львівській області Фото: війська РФ атакували два об'єкти енергетики у Львівській області (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська вночі атакували два об'єкти енергетики у Львівській області. В результаті обстрілу зафіксовані відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Львівської ОВА Максима Козицького.

"Унаслідок комбінованого повітряно-ракетного удару, який відбувся в ніч на 30 жовтня, на Львівщині пошкоджені два об’єкти енергетичної інфраструктури", - зазначив Козицький.

За його словами, через наслідки атаки по Україні у ряді областей, зокрема і в Львівській, на жаль, довелося запровадити графіки погодинних відключень електроенергії.

"Якщо у вас зараз є електрика, будь ласка, використовуйте її ощадливо", - додав глава Львівської ОВА.

Масований обстріл України 30 жовтня

Війська РФ в ніч на 30 жовтня нанесли черговий комбінований удар по ряду регіонів України, застосувавши дрони, а також крилаті та балістичні ракети.

Так, росіяни масовано атакували Івано-Франківську область дронами і ракетами вночі та зранку 30 жовтня. У Бурштині вибухи не стихають вже декілька годин.

Також під ударом дронів був Київ та область. Внаслідок ворожої атаки у Борисполі постраждала жінка 36 років. Її, з термічними опіками обличчя, долонь, різаними ранами передпліччя та гомілки її госпіталізовано до місцевої лікарні.

Окрім того, російські війська атакували Запоріжжя ракетами та ударними безпілотниками. В результаті масованого обстрілу відомо про поранених, серед них – діти.

В Україні через масовану ракетно-дронову атаку Росії на енергетичну інфраструктуру 30 жовтня "Укренерго" запровадило аварійні відключення світла у більшості регіонів.

Екстрені обмеження електропостачання діють у Києві, Київській, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Сумській, Харківській та Миколаївській областях. Ремонтні бригади почнуть відновлення одразу після покращення безпекової ситуації. У компанії наголошують: аварійні відключення скасують після стабілізації енергосистеми.

Більше подробиць про нічну масовану атаку росіян – читайте у матеріалі РБК-Україна.

