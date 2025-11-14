Войска РФ атаковали автомобиль ремонтной бригады энергетиков (видео)
Российские войска ударным дроном атаковали автомобиль ремонтной бригады энергетиков. К счастью, обошлось без пострадавших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минэнерго.
"Во время последней атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины вражеский дрон атаковал автомобиль ремонтной бригады газовиков. Это произошло во время их выезда на поврежденный объект", - говорится в сообщении Минэнерго.
Отмечается, что машина была гражданской и маркированной символикой энергетической компании. К счастью, все четверо сотрудников живы.
"Украинская энергетическая инфраструктура держится на людях, которые работают в чрезвычайных условиях и не останавливаются даже под угрозой. Ремонтные бригады работают в усиленном режиме, даже в зонах повышенной опасности", - добавили в ведомстве.
Массированный обстрел Украины 14 ноября
Ранее сообщалось, что армия РФ ночью атаковала юг Одесской области ударными дронами. В результате обстрела возникли пожары. К сожалению, есть один пострадавший, ему оказана вся необходимая помощь.
Также российские войска ночью нанесли ракетных и дроновых ударов по объектам энергетики. В результате обстрела есть значительное количество обесточенных потребителей в Донецкой, Киевской и Одесской областях.
По данным Воздушных сил ВСУ, войска РФ применили 449 средств воздушного нападения - 19 ракет и 430 дронов различных типов.
По состоянию на утро в Киеве известно о 30 пострадавших и четырех погибших в результате массированной ночной атаки РФ.
Также утром враг атаковал Черноморск Одесской области. В результате российского удара возле рынка в городе погибли 2 человека, еще 10 пострадали, в том числе ребенок.