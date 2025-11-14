Війська РФ атакували автомобіль ремонтної бригади енергетиків (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міненерго.

"Під час останньої атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України ворожий дрон атакував автомобіль ремонтної бригади газовиків. Це сталося під час їх виїзду на пошкоджений об’єкт", - йдеться у повідомленні Міненерго.

Зазначається, що машина була цивільною та маркованою символікою енергетичної компанії. На щастя, усі четверо співробітників живі.

"Українська енергетична інфраструктура тримається на людях, які працюють у надзвичайних умовах і не зупиняються навіть під загрозою. Ремонтні бригади працюють у посиленому режимі, навіть у зонах підвищеної небезпеки", - додали у відомстві.