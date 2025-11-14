ua en ru
Головна » Новини » Надзвичайні події

Війська РФ атакували автомобіль ремонтної бригади енергетиків (відео)

П'ятниця 14 листопада 2025 14:59
Війська РФ атакували автомобіль ремонтної бригади енергетиків (відео) Фото: війська РФ атакували автомобіль ремонтної бригади енергетиків (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська ударним дроном атакували автомобіль ремонтної бригади енергетиків. На щастя, обійшлось без постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міненерго.

"Під час останньої атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України ворожий дрон атакував автомобіль ремонтної бригади газовиків. Це сталося під час їх виїзду на пошкоджений об’єкт", - йдеться у повідомленні Міненерго.

Зазначається, що машина була цивільною та маркованою символікою енергетичної компанії. На щастя, усі четверо співробітників живі.

"Українська енергетична інфраструктура тримається на людях, які працюють у надзвичайних умовах і не зупиняються навіть під загрозою. Ремонтні бригади працюють у посиленому режимі, навіть у зонах підвищеної небезпеки", - додали у відомстві.

Масований обстріл України 14 листопада

Раніше повідомлялось, що армія РФ вночі атакувала південь Одещини ударними дронами. В результаті обстрілу виникли пожежі. На жаль, є один постраждалий, йому надано усю необхідну допомогу.

Також російські війська вночі завдали ракетних та дронових ударів по об'єктах енергетики. В результаті обстрілу є значна кількість знеструмлених споживачів на Донеччині, Київщині та Одещині.

За даними Повітряних сил ЗСУ, війська РФ застосували 449 засобів повітряного нападу – 19 ракет та 430 дронів різних типів.

Станом на ранок у Києві відомо про 30 постраждалих та чотирьох загиблих внаслідок масованої нічної атаки РФ.

Також зранку ворог атакував Чорноморськ Одеської області. Внаслідок російського удару біля ринку в місті загинули 2 людини, ще 10 постраждали, в тому числі дитина.

