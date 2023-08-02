Войска РФ 35 раз за день обстреляли приграничье Сумской области: повреждены дома

Российские войска в течение среды, 2 августа, совершили 35 обстрелов по населенным пунктам Сумской области. Под атаку оккупантов попали восемь территориальных общин в приграничных районах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сумской областной военной администрации (ОВА).
Было зафиксировано 184 взрыва, а под удар войск РФ попали 35 населенных пунктов в Краснопольской, Белопольской, Хотинской, Миропольской, Эсманской, Середино-Будской, Великописаревской, Новослободской общинах.
Данные об атаках:
Населенные пункты Сумской области после освобождения региона от оккупантов почти каждый день подвергаются обстрелам. Войска РФ для ударов применяют дроны, минометы, артиллерию и другие виды вооружений.
Недавно в области объявили добровольную эвакуацию из 5-км приграничной зоны от РФ.
Ранее командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что в Сумской области происходит постепенное усиление противовоздушной обороны.
Напомним также, что 29 июля российские оккупанты обстреляли город Сумы, ударив ракетой по учебному учреждению. Также из-за атаки повреждены соседние дома и общежития. В результате атаки погибли два человека, а ранения получили 20 человек.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.