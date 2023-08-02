Войска РФ 35 раз за день обстреляли приграничье Сумской области: повреждены дома

Было зафиксировано 184 взрыва, а под удар войск РФ попали 35 населенных пунктов в Краснопольской, Белопольской, Хотинской, Миропольской, Эсманской, Середино-Будской, Великописаревской, Новослободской общинах.

Данные об атаках:

По территории Краснопольской общины враг бил из артиллерии (28 взрывов) и минометов (36 взрывов). В результате обстрелов были повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, автомобиль.

Белопольская община попала под минометный обстрел (2 взрыва), а также подвергалась ударам из гранатомета (6 взрывов), артиллерии (5 взрывов), кроме того, с вертолета осуществлен пуск 11 ракет (вероятно НАР).

По территории Эсманской общины противник бил из минометов (12 взрывов), артиллерии (4 взрыва), гранатометов (12 взрывов), из пулеметов. В результате обстрела повреждено дорожное покрытие.

По территории Середино-Будской общины войска РФ стреляли из гранатометов (12 взрывов).

Территорию Великописаревской общины оккупанты обстреливали из артиллерии (7 взрывов), с самолета осуществили пуск 16 ракет со шрапнелью, с вертолета произведен пуск 8 ракет (типа НАР).

Из артиллерии оккупанты также обстреливали территорию Хотинской общины (11 взрывов), а также с вертолета выпустили 2 ракеты (вероятно НАР).

По территории Новослободской общины противник бил из минометов (6 взрывов), артиллерии (4 взрыва), РСЗО (12 взрывов).

Территория Миропольской общины попала под минометный обстрел (10 взрывов).

Удары РФ по Сумской области

Населенные пункты Сумской области после освобождения региона от оккупантов почти каждый день подвергаются обстрелам. Войска РФ для ударов применяют дроны, минометы, артиллерию и другие виды вооружений.

Недавно в области объявили добровольную эвакуацию из 5-км приграничной зоны от РФ.

Ранее командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что в Сумской области происходит постепенное усиление противовоздушной обороны.

Напомним также, что 29 июля российские оккупанты обстреляли город Сумы, ударив ракетой по учебному учреждению. Также из-за атаки повреждены соседние дома и общежития. В результате атаки погибли два человека, а ранения получили 20 человек.