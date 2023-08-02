Війська РФ 35 разів за день обстріляли прикордоння Сумської області: пошкоджені будинки

Російські війська протягом середи, 2 серпня, здійснили 35 обстрілів по населених пунктах Сумської області. Під атаку окупантів потрапили вісім територіальних громад у прикордонних районах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сумської обласної військової адміністрації (ОВА).
Було зафіксовано 184 вибухи, а під удар військ РФ потрапили 35 населених пунктів у Краснопільській, Білопільській, Хотінській, Миропільській, Есманській, Середино-Будській, Великописарівській, Новослобідській громадах.
Дані про атаки:
Населені пункти Сумської області після звільнення регіону від окупантів майже щодня зазнають обстрілів. Війська РФ для ударів застосовують дрони, міномети, артилерію та інші види озброєнь.
Нещодавно в області оголосили добровільну евакуацію із 5-км прикордонної зони від РФ.
Раніше командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що в Сумській області відбувається поступове посилення протиповітряної оборони.
Нагадаємо також, що 29 липня російські окупанти обстріляли місто Суми, вдаривши ракетою по навчальному закладу. Також через атаку пошкоджено сусідні будинки та гуртожитки. Внаслідок атаки загинули двоє людей, а поранення отримали 20 людей.
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