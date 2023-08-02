Війська РФ 35 разів за день обстріляли прикордоння Сумської області: пошкоджені будинки

Було зафіксовано 184 вибухи, а під удар військ РФ потрапили 35 населених пунктів у Краснопільській, Білопільській, Хотінській, Миропільській, Есманській, Середино-Будській, Великописарівській, Новослобідській громадах.

Дані про атаки:

По території Краснопільської громади ворог бив з артилерії (28 вибухів) та мінометів (36 вибухів). Внаслідок обстрілу було пошкоджено житлові будинки, господарські будівлі, автомобіль.

Білопільська громада потрапила під мінометний обстріл (2 вибухи), а також зазнавала ударів із гранатомета (6 вибухів), артилерії (5 вибухів), крім того, з вертольота здійснено запуск 11 ракет (ймовірно НАР).

По території Есманської громади противник бив з мінометів (12 вибухів), артилерії (4 вибухи), гранатометів (12 вибухів), з кулеметів. Внаслідок обстрілу пошкоджено дорожнє покриття.

По території Середино-Будської громади війська РФ стріляли з гранатометів (12 вибухів).

Територію Великописарівської громади окупанти обстрілювали з артилерії (7 вибухів), з літака здійснили пуск 16 ракет зі шрапнеллю, з вертольота здійснено пуск 8 ракет (типу НАР).

З артилерії окупанти також обстрілювали територію Хотінської громади (11 вибухів), а також з вертольота випустили 2 ракети (ймовірно, НАР).

По території Новослобідської громади противник бив з мінометів (6 вибухів), артилерії (4 вибухи), РСЗВ (12 вибухів).

Територія Миропільської громади потрапила під мінометний обстріл (10 вибухів).

Удари РФ по Сумській області

Населені пункти Сумської області після звільнення регіону від окупантів майже щодня зазнають обстрілів. Війська РФ для ударів застосовують дрони, міномети, артилерію та інші види озброєнь.

Нещодавно в області оголосили добровільну евакуацію із 5-км прикордонної зони від РФ.

Раніше командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що в Сумській області відбувається поступове посилення протиповітряної оборони.

Нагадаємо також, що 29 липня російські окупанти обстріляли місто Суми, вдаривши ракетою по навчальному закладу. Також через атаку пошкоджено сусідні будинки та гуртожитки. Внаслідок атаки загинули двоє людей, а поранення отримали 20 людей.