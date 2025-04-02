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Войска Китая тренируются блокировать Тайвань и наносить точные удары

Среда 02 апреля 2025 05:08
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Войска Китая тренируются блокировать Тайвань и наносить точные удары Фото: в Китае назвали цель военных учений возле Тайваня (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Народно-освободительная армия Китая сегодня проводит вокруг Тайваня второй день учений, которым дали кодовое название "Strait Thunder-2025A". Возле острова уже фиксировали 76 военных самолетов и 15 военных кораблей КНР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Китайская сторона заявляет, что военные учения возле Тайваня сосредоточены на оттачивании способности блокировать остров, и на способности наносить точные удары.

Как обращают внимание западные СМИ, учения состоялись после усиления китайской риторики против президента Тайваня Лай Чин-тэ, которого официальный Пекин накануне назвал "паразитом". Также они состоялись после визита министра обороны США Пита Хэгсета в Азию, во время которого американский чиновник выступал с критикой в адрес КНР.

Китай, который называет Тайвань своей территорией, неоднократно осуждал Лая как "сепаратиста". Лай при этом отвергает претензии Пекина на суверенитет и подчеркивает, что только народ Тайваня может решить свое будущее.

В китайском военном командовании рассказали, что учения проводились в средней и южной частях Тайваньского пролива. Некоторые из отдаленных островов Тайваня находятся всего в нескольких километрах от Китая.

"Учения сосредоточены на темах идентификации и проверки, предупреждения и изгнания, а также перехвата и задержания с целью проверки возможностей войск по регулированию и контролю территории, совместного блокирования и контроля, а также нанесения точных ударов по ключевым целям", - говорится в сообщении китайского военного ведомства.

Данные тайваньской стороны об учениях КНР

Высокопоставленный представитель службы безопасности Тайваня сообщил Reuters, что в среду утром в "зоне реагирования" острова находилось более 10 китайских военных кораблей, и что береговая охрана КНР участвует в учениях "преследования".

В среду Министерство обороны Тайваня заявило, что за предыдущие 24 часа было обнаружено 76 китайских военных самолетов и 15 китайских военных кораблей, которые действовали вокруг острова.

Реакция США, ЕС и Японии

США, которые активно оказывают поддержку Тайваню и являются главным поставщиком оружия для острова, осудили китайские военные учения.

"Опять агрессивная военная деятельность и риторика Китая в отношении Тайваня только усиливают напряженность и ставят под угрозу безопасность региона и процветание мира", - указывается в заявлении Государственного департамента США.

Япония и Европейский Союз также выразили обеспокоенность. Как заявил представитель ЕС, блок "прямо заинтересован в сохранении статус-кво в Тайваньском проливе".

"Мы выступаем против любых односторонних действий, которые меняют статус-кво силой или принуждением", - добавил представитель Евросоюза.

Китайские военные учения возле Тайваня

В прошлом году Китай провел два раунда крупных военных учений вокруг Тайваня: Joint Sword-2024A и Joint Sword-2024B.

Вчера старший полковник Народно-освободительной армии Китая Ши И заявил, что военные начали возле Тайваня учения "по нескольким направлениям". В этих учениях маневрах задействованы сухопутные войска, военно-морские, воздушные и ракетные силы.

Также напомним, ранее в марте Китай также провел военные учения, которые назвал "наказанием" для Тайваня. В свою очередь Тайбэй в ответ объявил Пекин нарушителем спокойствия.

Добавим, на днях The Washington Post писало, что Пентагон меняет военную стратегию и готовится к возможному конфликту с Китаем, и Тайвань становится ключевым вызовом для США.

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