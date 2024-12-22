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Китай раскритиковал военную помощь США Тайваню на 571 млн долларов

Воскресенье 22 декабря 2024 05:58
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Китай раскритиковал военную помощь США Тайваню на 571 млн долларов Фото: Китай назвал Тайвань "красной линией", которую нельзя пересекать (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В пятницу, 20 декабря, США выделили 571 млн долларов военной помощи. Китай в свою очередь раскритиковал это решение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

КНР сегодня заявила, что новый пакет помощи серьезно нарушает "принцип одного Китая" и положение совместных коммюнике между Китайской Народной Республикой и Соединенными Штатами.

Представитель МИД КНР добавил, что страна примет "все необходимые меры" для защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Также в заявлении китайского Министерства иностранных дел Тайвань названо "красной линией, которую нельзя пересекать" в китайско-американских отношениях.

Reuters напомнило, что Пекин считает демократически управляемый Тайвань своей территорией, однако правительство в Тайбэе это утверждение отвергает.

Напомним, последнее решение о выделении помощи Тайваню принял президент США Джо Байден. В рамках этого пакета стране будет предоставлено 571 млн долларов.

На сайте Белого дома сказано, что помимо выделения средств, а именно то, как ими распорядиться - Байден делегирует эти полномочия госсекретарю США Энтони Блинкену.

"Я делегирую государственному секретарь полномочия... распорядиться об использовании до 571,3 млн долларов США на оборонные статьи и услуги Министерства обороны, а также на военное образование и подготовку для оказания помощи Тайваню", - говорится в сообщении.

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