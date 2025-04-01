Китай начал новые военные учения вокруг Тайваня: что известно

Китай начал проводить больше военных учений вокруг Тайваня. Шаг был предпринят после того, как США пообещали сдержать агрессию Пекина в регионе.

Об этом заявил старший полковник Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По его словам, во вторник китайские военные начали военные учения "с нескольких направлений". В эти учениях маневрах задействованы сухопутные войска, военно-морские, воздушные и ракетные силы.

Маневры включают отработку "атак на морские и наземные цели", а также блокаду ключевых районов и морских путей для проверки способности войск к совместным операциям.

Bloomberg пишет, что последние китайские учения вблизи Тайвань, судя по всему, проверяют внешнюю политику администрации Трампа. В частности, американцы сосредоточены на противодействии амбициям Пекина в Восточной Азии, одновременно подталкивая Европу тратить больше средств на оборону для отражения атак России.

В ходе недавних поездок на Филиппины и в Японию министр обороны США Пит Хегсет обещал предоставить ракетные системы, войска и другие ресурсы для противодействия Китаю.

Также он заявил, что Вашингтон обеспечит "надежное сдерживание" в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайваньский пролив. Тайбэй приветствовал эту позицию, а министр иностранных дел Тайваня Линь Чиалун заявил, что ценит обеспокоенность, проявленную США и Японией "в связи с вызовами Китая мировому порядку".

Также издание напомнило, что Китай провел несколько серий таких учений вблизи Тайваня с тех пор, как президент Лай Чинг-дэ занял пост в Тайбэе почти год назад. Пекин рассматривает остров, где проживает около 23 миллионов человек, как свою территорию, которую в конечном итоге необходимо взять под свой контроль. В том числе силой, если будет необходимость.

США тем временем являются главным гарантом безопасности Тайбэя и юридически обязаны помогать Тайваню защищать себя.

"В середине марта Китай провел учения вокруг Тайваня, которые он связал с шагами США в поддержку самоуправляемого архипелага и действиями так называемых сил независимости - намекая на Демократическую прогрессивную партию Лая", - добавило Bloomberg.