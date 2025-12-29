Войска, флот и авиация: Китай начал масштабные военные учения вокруг Тайваня

По его словам, Восточное командование НОАК направляет сухопутные войска, военно-морской флот, военно-воздушные силы и ракетные войска в Тайваньский пролив, а также в районы к северу, юго-западу, юго-востоку и востоку от острова Тайвань.

Он добавил, что учения будут сосредоточены на вопросах:

патрулирования;

обеспечения боевой готовности морской и воздушной обороны;

совместного завоевания всеобъемлющего превосходства;

блокады ключевых портов и районов;

а также всестороннего сдерживания за пределами архипелага.

"В условиях приближения судов и самолетов к острову Тайвань с разных направлений, войска различных родов войск проводят совместные штурмы, чтобы проверить свои возможности в области совместных операций", - сказал Ши И.

Полковник добавил, что это "суровое предупреждение сепаратистским силам", которые выступают за независимость Тайваня. Кроме того, это предупреждение внешнему вмешательству, а также "законный и необходимый шаг для защиты суверенитета и национального единства Китая.

В отдельном заявлении НОАК сообщила, что во вторник с 08:00 до 18:00 проведет учения с боевой стрельбой в пяти районах вокруг Тайваня. Также там отметили, что "любым судам или самолетам", которые не причастны к этим мероприятиям, "рекомендуется воздержаться от входа" в район, где проходят учения.

Bloomberg отмечает, что это первые крупные учения НОАК у берегов Тайваня с апреля, когда в течение двух дней проводились учения для провели блокады. В ходе этих маневров также были отработаны имитационные удары по условным целям, включая порты и энергетические объекты.

Стоит добавить, что Китай, как известно, рассматривает Тайвань как отколовшуюся провинцию, которую нужно взять под свой контроль, причем при необходимости военной силой. Это позиция Пекина, которую Тайбэй категорически отрицает.