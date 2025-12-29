Війська, флот і авіація: Китай розпочав масштабні військові навчання навколо Тайваню

У понеділок, 29 грудня, кілька підрозділів Східного командування Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) почали військові навчання під назвою "Місія правосуддя 2025". "Заходи" проходять навколо Тайваню.
Про це заявив спікер командування, полковник Ши Ї, повідомляє РБК-Україна з посиланням на China Military і Bloomberg.
За його словами, Східне командування НВАК спрямовує сухопутні війська, військово-морський флот, військово-повітряні сили і ракетні війська до Тайванської протоки, а також до районів на північ, південний захід, південний схід і схід від острова Тайвань.
Він додав, що навчання будуть зосереджені на питаннях:
"В умовах наближення суден і літаків до острова Тайвань з різних напрямків, війська різних родів військ проводять спільні штурми, щоб перевірити свої можливості в галузі спільних операцій", - сказав Ши Ї.
Полковник додав, що це "суворе попередження сепаратистським силам", які виступають за незалежність Тайваню. Крім того, це попередження зовнішньому втручанню, а також "законний і необхідний крок для захисту суверенітету і національної єдності Китаю".
В окремій заяві НВАК повідомила, що у вівторок з 08:00 до 18:00 проведе навчання з бойовою стрільбою в п'яти районах навколо Тайваню. Також там зазначили, що "будь-яким суднам або літакам", які не причетні до цих заходів, "рекомендується утриматися від входу" в район, де проходять навчання.
Bloomberg зазначає, що це перші великі навчання НВАК біля берегів Тайваню з квітня, коли протягом двох днів проводилися навчання для проведення блокади. Під час цих маневрів також було відпрацьовано імітаційні удари по умовних цілях, включно з портами та енергетичними об'єктами.
Варто додати, що Китай, як відомо, розглядає Тайвань як провінцію, що відкололася, яку потрібно взяти під свій контроль, до того ж за необхідності військовою силою. Це позиція Пекіна, яку Тайбей категорично заперечує.
Нагадаємо, минулого місяця Bild, пославшись на західні розвідувальні служби, написало, що Китай може вторгнутися на Тайвань уже в листопаді 2026 року. Зокрема, це може статися в разі внутрішніх заворушень у США після проміжних виборів.
Крім того, тиждень тому генсек НАТО Марк Рютте заявив, що якщо Китай почне напад на Тайвань, тоді паралельно Росія чинитиме тиск на Європу.
Також варто зазначити, що в грудні США затвердили найбільший в історії пакет військової допомоги для Тайваню. Сума допомоги складе 11,1 млрд доларів, і що головне - це рішення наймасштабніше за всю історію американо-тайванських відносин.
Через тиждень у МЗС Китаю оголосили санкції проти 10 осіб і 20 американських компаній за продаж зброї Тайваню.