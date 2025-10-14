Войну в Украине решить проще, чем конфликт на Ближнем Востоке, - глава МИД Польши

Всего один телефонный звонок может положить конец полномасштабному вторжению России в Украину.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF FM .

По его словам, для окончания войны в Украине нужно лишь решение российского Владимира Путина о выводе российских войск и его звонка главе Генштаба РФ Валерию Герасимову.

Именно поэтому, по мнению Сикорского, окончание войны в Украине проще, чем решение конфликта на Ближнем Востоке.

На вопрос, растут ли шансы на звонок Путина Герасимову, глава МИД Польши ответил, что "они растут, когда российская экономика начинает тормозить".

"Украина показала, что уже 10 лет сдерживает Путина на Донбассе. Путин не выигрывает. Нужно показать, что мы готовы поддерживать Украину в среднесрочной перспективе, и реализовать наши западные санкции в отношении российской нефти, газа и технологий", - отметил Сикорский.