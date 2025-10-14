Войну в Украине решить проще, чем конфликт на Ближнем Востоке, - глава МИД Польши
Всего один телефонный звонок может положить конец полномасштабному вторжению России в Украину.
Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF FM.
По его словам, для окончания войны в Украине нужно лишь решение российского Владимира Путина о выводе российских войск и его звонка главе Генштаба РФ Валерию Герасимову.
Именно поэтому, по мнению Сикорского, окончание войны в Украине проще, чем решение конфликта на Ближнем Востоке.
На вопрос, растут ли шансы на звонок Путина Герасимову, глава МИД Польши ответил, что "они растут, когда российская экономика начинает тормозить".
"Украина показала, что уже 10 лет сдерживает Путина на Донбассе. Путин не выигрывает. Нужно показать, что мы готовы поддерживать Украину в среднесрочной перспективе, и реализовать наши западные санкции в отношении российской нефти, газа и технологий", - отметил Сикорский.
Мирное соглашение по Газе
Напомним, вчера, 13 октября президент США Дональд Трамп вместе с тремя лидерами ближневосточных стран подписал мирное соглашение по Сектору Газа.
Подписание соглашения состоялось во время мирного саммита в Шарм-эль-Шейхе, Египет.
"Я думал, что это будет, вероятно, самой сложной, и, возможно, во многих отношениях так и было, но у нас было много талантливых людей. У нас был потрясающий набор талантов, и нам помогли, в частности, страны, представленные за этим столом", - отметил Трамп.
К тому же вчера стало известно, что ХАМАС передал Израилю всех заложников, которых боевики удерживали еще с октября 2023 года.
В то же время Трамп намекнул, что после Газы планирует решить войну в Украине.