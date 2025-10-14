ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Війну в Україні вирішити простіше, ніж конфлікт на Близькому Сході, - глава МЗС Польщі

Вівторок 14 жовтня 2025 20:21
Війну в Україні вирішити простіше, ніж конфлікт на Близькому Сході, - глава МЗС Польщі Фото: міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Лише один телефонний дзвінок може покласти край повномасштабному вторгненню Росії в Україну.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF FM.

За його словами, для закінчення війни в Україні потрібно лише рішення російського Володимира Путіна про виведення російських військ і його дзвінка главі Генштабу РФ Валерію Герасімову.

Саме тому, на думку Сікорського, закінчення війни в Україні простіше, ніж вирішення конфлікту на Близькому Сході.

На запитання, чи зростають шанси на дзвінок Путіна Герасімову, глава МЗС Польщі відповів, що "вони зростають, коли російська економіка починає гальмувати".

"Україна показала, що вже 10 років стримує Путіна на Донбасі. Путін не виграє. Потрібно показати, що ми готові підтримувати Україну в середньостроковій перспективі, і реалізувати наші західні санкції щодо російської нафти, газу та технологій", - зазначив Сікорський.

Мирна угода щодо Гази

Нагадаємо, вчора, 13 жовтня президент США Дональд Трамп разом із трьома лідерами близькосхідних країн підписав мирну угоду щодо Сектора Гази.

Підписання угоди відбулося під час мирного саміту в Шарм-ель-Шейху, Єгипет.

"Я думав, що це буде, ймовірно, найскладнішою, і, можливо, у багатьох відношеннях так і було, але у нас було багато талановитих людей. У нас був приголомшливий набір талантів, і нам допомогли, зокрема, країни, представлені за цим столом", - зазначив Трамп.

До того ж вчора стало відомо, що ХАМАС передав Ізраїлю всіх заручників, яких бойовики утримували ще з жовтня 2023 року.

Водночас Трамп натякнув, що після Гази планує вирішити війну в Україні.

Польща МИД Польши Війна в Україні
Новини
