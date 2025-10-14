Війну в Україні вирішити простіше, ніж конфлікт на Близькому Сході, - глава МЗС Польщі

Лише один телефонний дзвінок може покласти край повномасштабному вторгненню Росії в Україну.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF FM .

За його словами, для закінчення війни в Україні потрібно лише рішення російського Володимира Путіна про виведення російських військ і його дзвінка главі Генштабу РФ Валерію Герасімову.

Саме тому, на думку Сікорського, закінчення війни в Україні простіше, ніж вирішення конфлікту на Близькому Сході.

На запитання, чи зростають шанси на дзвінок Путіна Герасімову, глава МЗС Польщі відповів, що "вони зростають, коли російська економіка починає гальмувати".

"Україна показала, що вже 10 років стримує Путіна на Донбасі. Путін не виграє. Потрібно показати, що ми готові підтримувати Україну в середньостроковій перспективі, і реалізувати наші західні санкції щодо російської нафти, газу та технологій", - зазначив Сікорський.