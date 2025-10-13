Трамп и еще три лидера подписали мирную сделку по Газе
Президент США Дональд Трамп вместе с тремя лидерами ближневосточных стран подписал мирное соглашение по Сектору Газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Подписание сделки произошло во время мирного саммита в Шарм-эль-Шейхе, Египет.
Американский лидер поблагодарил своих чиновников и помощников за то, что они добились того, что он считал "самым сложным" соглашением.
"Я думал, что это будет, вероятно, самым сложным, и, возможно, во многих отношениях так и было, но у нас было много талантливых людей. У нас был потрясающий набор талантов, и нам помогли, в частности, страны, представленные за этим столом", - отметил Трамп.
При этом содержание документа пока не раскрывается.
Финальная сделка по Газе
Напомним, еще в ночь на 9 октября президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и ХАМАС подписали первый этап реализации американского мирного плана.
Чуть позже Трамп добавил, что он отправится в Египет, чтобы подписать дополнительное соглашение.
При этом он уточнял, что на тот момент соглашение уже было подписано от его имени.
К слову, сегодня, 13 октября, стало известно, что ХАМАС передал Израилю всех заложников, которых боевики удерживали еще с октября 2023 года.