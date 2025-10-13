Трамп и еще три лидера подписали мирную сделку по Газе

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Подписание сделки произошло во время мирного саммита в Шарм-эль-Шейхе, Египет.



Американский лидер поблагодарил своих чиновников и помощников за то, что они добились того, что он считал "самым сложным" соглашением.

"Я думал, что это будет, вероятно, самым сложным, и, возможно, во многих отношениях так и было, но у нас было много талантливых людей. У нас был потрясающий набор талантов, и нам помогли, в частности, страны, представленные за этим столом", - отметил Трамп.

При этом содержание документа пока не раскрывается.