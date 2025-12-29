ua en ru
В Кремле сделали заявление о переговорах Зеленского и Путина

Москва, Понедельник 29 декабря 2025 12:51
В Кремле сделали заявление о переговорах Зеленского и Путина Фото: Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Москве заявляют, что сейчас о телефонном разговоре между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным речь не идет.

Как сообщает РБК-Украина, об этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил российским СМИ.

Песков прокомментировал публикации западных СМИ о том, что переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом открыли шанс для телефонного разговора Путина и Зеленского.

"Сейчас речь не идет о таком разговоре", - сказал спикер Кремля.

Песков заявил, что телефонный разговор Путина и президента Трампа состоится "в ближайшее время",

Кроме того, Песков объявил условие РФ для прекращения огня. Мол, для этого "Киеву необходимо вывести ВСУ с Донбасса".

Что предшествовало

Напомним, Fox News со ссылкой на источники сообщило, что Зеленский может впервые за пять лет провести разговор с Путиным.

По слова источника, этому может способствовать вчерашняя встреча Трампа и Зеленского в Мар-а-Лаго.

"Воскресные переговоры президента Дональда Трампа и Владимира Зеленского могут проложить путь к первому за более чем пять лет телефонному разговору Зеленского с... Владимиром Путиным", - сообщало издание.

Последний раз президенты общались летом 2020 года, а после этого украинский лидер неоднократно пытался договориться о новом контакте, однако Кремль отказывал.

Как сообщало издание Axios, Зеленский заявлял о готовности встретиться с Путиным в любом формате и в любом месте мира, кроме России и Беларуси. При этом Путин неоднократно отклонял такое предложение

