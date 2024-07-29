На войне в Украине минус 576 тысяч российских военных: потери оккупантов
За последние сутки с 28 на 29 июля россияне потеряли на войне в Украине 1310 военнослужащих и 62 единицы автомобильной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.07.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 576 000 (+1310) человек;
- танков - 8356 (+12) ед;
- боевых бронированных машин - 16 103 (+8) ед;
- артиллерийских систем - 16 010 (+74) ед;
- РСЗО - 1129 (+2) ед;
- средства ПВО - 906 ед;
- самолетов - 363 ед;
- вертолетов - 326 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 12 805 (+39) ед;
- крылатых ракет - 2406 (+1) ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 21 634 (+62) ед;
- специальной техники - 2690 (+19) ед.
Напомним, по данным ISW, захватчики, вероятно, потеряли позиции возле Волчанска в Харьковской области. В то же время враг продвинулся в Запорожской области и может готовить окружение ВСУ в Донецкой области.
Прошлой ночью в пригороде Харькова прогремела серия взрывов.
Россияне также запускали ударные дроны "Шахед" в направлении Украины. В Кривом Роге прозвучали взрывы из-за работы ПВО.
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