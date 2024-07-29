Оккупанты запустили по Украине несколько групп "Шахедов": где угроза атаки

В ряде областей Украины после полуночи 29 июля была объявлена воздушная тревога из-за запуска российскими оккупантами ударных беспилотников для очередной атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командования Воздушных сил ВСУ.