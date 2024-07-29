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Оккупанты запустили по Украине несколько групп "Шахедов": где угроза атаки

Понедельник 29 июля 2024 00:23
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Оккупанты запустили по Украине несколько групп "Шахедов": где угроза атаки Фото: в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу из-за "Шахедов" (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В ряде областей Украины после полуночи 29 июля была объявлена воздушная тревога из-за запуска российскими оккупантами ударных беспилотников для очередной атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командования Воздушных сил ВСУ.

Сначала военные в 0:06 предупредили об угрозе дронов-камикадзе жителей Херсонской области.

Позже в Воздушных силах заявили о фиксации нескольких групп вражеских беспилотников на севере Херсонской области, направлявшихся в сторону Кривого Рога.

"Днепропетровская область - угроза ударных БпЛА!" - рассказали военные в объявлении в 0:12.

Кроме того, военные сообщили, что несколько новых групп вражеских беспилотников в Херсонской области направляются из Каховского района в Бериславский. Дроны двигаются курсом на северо-запад.

"Николаевская область - угроза ударных БпЛА", - сообщили в Воздушных силах в 00:46.

Позже в Воздушных силах обновили данные движения "Шахедов":

  • вражеские БпЛА фиксируются на юге Кировоградской области, двигаются курсом на северо-запад,
  • несколько групп дронов из Херсонской области залетели на Днепропетровщину с юга - курс на Кривой Рог.

Позже военные рассказали, что вражеские беспилотники в Никопольском районе Днепропетровской области движутся на юго-восток в направлении Запорожья.

Жителей областей, где раздавался сигнал угрозы вражеских воздушных атак, просят находиться в безопасных местах и соблюдать правило "двух стен".

Как выглядит карта воздушной тревоги в Украине сейчас:

Оккупанты запустили по Украине несколько групп &quot;Шахедов&quot;: где угроза атаки

Напомним, вчера в воскресенье президент Владимир Зеленский заявил, что только за эту неделю оккупанты запустили по Украине более 100 "Шахедов". Кроме того, россияне за семь дней применили для ударов около 700 управляемых авиабомб.

Недавно Reuters писало о том, что РФ начала использовать дешевые беспилотники для своих атак по Украине для выявления средств ПВО ВС, фиксации повреждений и для "приманки".

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Воздушная тревога Атака дронов
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