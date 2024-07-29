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В Кривом Роге были слышны взрывы, в сторону города двигались "Шахеды"

Кривой Рог, Понедельник 29 июля 2024 01:38
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В Кривом Роге были слышны взрывы, в сторону города двигались "Шахеды" Иллюстративное фото: в Кривом Роге раздались взрывы на фоне дроновой атаки (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В районе Кривого Рога в ночь на 29 июля прозвучали взрывы во время воздушной тревоги в Днепропетровской области. В сторону города фиксировалось движение вражеских ударных беспилотников.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Дніпро".

Отмечается, что звуки взрывов были слышны в Кривом Роге около 01:26.

При этом представители местных властей не сообщали о каких-либо последствиях из-за инцидента.

Обратим внимание, ранее после полуночи в командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали о "Шахедной" атаке, угрозе БПЛА противника в частности для Кривого Рога, и информировали о движении вражеских дронов-камикадзе в сторону города с юга.

"Несколько групп БПЛА из Херсонской области залетели на Днепропетровщину с юга, курс на Кривой Рог", - говорилось в объявлении военных еще в 01:02.

Воздушная атака РФ

Напомним, российские оккупанты еще вечером в воскресенье запустили ракету для ударов по Днепропетровской области. Однако вражескую воздушную цель удалось сбить средствами ПВО ВСУ.

В местных пабликах и в мониторинговых группах писали о звуках взрыва в районе Павлограда.

Уже после полуночи росармия запустила для воздушной атаки по Украине несколько групп дронов-камикадзе. Из-за этого в ряде областей была объявлена ​​тревога.

Кроме того, фиксировался пуск управляемых авиабомб российской тактической авиацией в Донецкой области. А для Кировоградской области объявлялась ракетная опасность.

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Кривой Рог Атака дронов
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