На війні в Україні мінус 576 тисяч російських військових: втрати окупантів
Фото: втрати росіян за добу склали 1310 військовослужбовців (Getty Images)
За останню добу з 28 на 29 липня росіяни втратили на війні в Україні 1310 військовослужбовців і 62 одиниці автомобільної техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 576 000 (+1310) осіб;
- танків - 8356 (+12) од.;
- бойових броньованих машин - 16 103 (+8) од.;
- артилерійських систем - 16 010 (+74) од.;
- РСЗВ - 1129 (+2) од.;
- засоби ППО - 906 од.;
- літаків - 363 од.;
- гелікоптерів - 326 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 12 805 (+39) од.;
- крилатих ракет - 2406 (+1) од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 21 634 (+62) од.;
- спеціальної техніки - 2690 (+19) од.
Нагадаємо, за даними ISW, загарбники, ймовірно, втратили позиції біля Вовчанська у Харківській області. Водночас ворог просунувся у Запорізькій області та може готувати оточення ЗСУ в Донецькій області.
Минулої ночі в передмісті Харкова пролунала серія вибухів.
Росіяни також запускали ударні дрони "Шахед" в напрямку України. У Кривому Розі лунали вибухи через роботу ППО.
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