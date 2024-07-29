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На війні в Україні мінус 576 тисяч російських військових: втрати окупантів

Понеділок 29 липня 2024 07:59
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На війні в Україні мінус 576 тисяч російських військових: втрати окупантів Фото: втрати росіян за добу склали 1310 військовослужбовців (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 28 на 29 липня росіяни втратили на війні в Україні 1310 військовослужбовців і 62 одиниці автомобільної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 576 000 (+1310) осіб;
  • танків - 8356 (+12) од.;
  • бойових броньованих машин - 16 103 (+8) од.;
  • артилерійських систем - 16 010 (+74) од.;
  • РСЗВ - 1129 (+2) од.;
  • засоби ППО - 906 од.;
  • літаків - 363 од.;
  • гелікоптерів - 326 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 12 805 (+39) од.;
  • крилатих ракет - 2406 (+1) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 21 634 (+62) од.;
  • спеціальної техніки - 2690 (+19) од.

На війні в Україні мінус 576 тисяч російських військових: втрати окупантів

Нагадаємо, за даними ISW, загарбники, ймовірно, втратили позиції біля Вовчанська у Харківській області. Водночас ворог просунувся у Запорізькій області та може готувати оточення ЗСУ в Донецькій області.

Минулої ночі в передмісті Харкова пролунала серія вибухів.

Росіяни також запускали ударні дрони "Шахед" в напрямку України. У Кривому Розі лунали вибухи через роботу ППО.

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