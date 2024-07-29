ВСУ имели успех на Северском направлении, а РФ мечтает о "котле" под Авдеевкой: карты ISW

Украинские защитники восстановили утраченные позиции на Северском направлении, а российские оккупанты, вероятно, потеряли позиции на левом берегу реки в Волчанске. При этом враг продвинулся в Запорожской области, к западу от Донецка и, возможно, планирует устроить оцепление под Авдеевкой.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на отчет Института изучения войны ( ISW ) .

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил 28 июля, что российская разведывательно-диверсионная деятельность на границе в Сумской области уменьшилась, но не прекратилась.

Российские оккупанты, вероятно, больше не удерживают позиций на левом берегу реки Волча в пределах Волчанска.

Российские и украинские источники перестали сообщать о наступательных действиях РФ на южном берегу реки Волча в пределах Волчанска, при том, что эксперты ISW наблюдали активность российских оккупантов в этом районе 10 июля.

Несколько российских источников утверждали, что войска РФ больше не удерживают позиции на южном берегу реки Волча, а позиции ВСУ в центре Волчанска свидетельствуют о том, что позиции россиян на правом берегу Волчьей, вероятно, недостаточно безопасны для устойчивой поддержки позиций через реку, говорится в отчете .

Российский "военкор" утверждал, что путинские войска контролируют только западную часть Агрегатного завода в центре Волчанска.

Оккупанты 27 и 28 июля продолжали наступательные операции в районе Глубокого, Волчанская, Тихого и Старицы.

Российские источники утверждали, что ВСУ контратаковали в районе Волчанска и близ Глубокого.

Как заявил спикер Харьковской группировки войск ВСУ полковник Виталий Саранцев, российские захватчики несут значительные потери и исчерпывают свои ограниченные резервы.

Он также отметил, что противник использует разную тактику на Харьковском направлении, иногда атакуя небольшими группами при артиллерийской поддержке, а иногда - большими группами.

Саранцев сообщил, что из-за украинских ударов войска РФ на Харьковском направлении почти исключительно перевозят личный состав и боеприпасы и ведут артиллерийский огонь с территории России, а не с северной части Харьковской области.

Операция №2 - Луганская область

Российские захватчики 28 июля продолжали наступление на линии Купянск - Сватово - Кременная, но без подтвержденного продвижения.

В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты безуспешно атаковали в районе Синьковки, возле Новоосинового, Новосергиевки, Макеевки, Невского, Новосадового, а также возле Тернов и Торского.

В Минобороны РФ заявили, что российские войска отразили украинский штурм возле Торского.

28 июля российский инсайдерский источник заявил, что ВСУ нанесли ракетный удар ATACMS по неопределенному российскому полигону в оккупированной части Луганской области, в результате чего были убиты и ранены 90 солдат 228-го мотострелкового полка РФ, которых хотели развернуть на передовых позициях.

Вместе с тем в ISW не наблюдали подтверждения удара или заявлений других российских "военкоров" об обстреле.

Операция №3 - Донецкая область

Украинские защитники недавно восстановили ранее утраченные позиции на Северском направлении.

Геолокационные кадры, опубликованные 27 июля, свидетельствуют о том, что ВСУ восстановили утраченные позиции в западной части Ивано-Дарьевки.

Российские оккупанты 27 и 28 июля продолжали наступательные действия в районе Верхнекаменского, Спорного и Ивано-Дарьевки.

Захватчики продолжали 28 июля наступление в районе Часового Яра, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

Российский "военкор" утверждал, что российские подразделения в восточной части Часового Яра вышли на окраины Октябрьского микрорайона и северной части Нового микрорайона, хотя в ISW не нашли подтверждения, что войска РФ действуют на западной стороне канала Северский-Донец Донбасса в пределах Часового Яра или его окрестностей.

Российские блогеры рассказывали, что войска РФ якобы отразили украинские контратаки к западу от Клещиевки и продолжили захват высот в этом районе.

Российские захватчики продолжали наступательные действия под Часовым Яром, возле Васюковки, Григорьевки, Калиновки, Ивановского, Андреевки и Клещиевки 27 и 28 июля.

28 июля войска РФ продолжали наступательные операции под Торецком, но не добились подтвержденных успехов.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска продолжали продвигаться в Северном Железном и Северном, хотя в ISW не нашли подтверждения этих утверждений

27 и 28 июля оккупанты продолжали наступательные действия в районах Торецкого, Северного, Железного и в районе Нью-Йорка.

Войска РФ недавно добились успехов северо-западнее Авдеевки и, как сообщается, продолжали наступление в этом районе 27 и 28 июля.

Командир украинской бригады, действовавшей в направлении Авдеевки, 26 июля признал, что оккупанты недавно захватили Прогресс и Волчье.

Российские блогеры утверждали, что войска РФ северо-западнее Авдеевки продвинулись ближе к северо-восточному Желаемому вдоль железнодорожной линии в этом районе, и якобы захватили остальную часть Новоселовки Первой.

Российские "военкоры" рассказывали, что войска РФ северо-западнее Авдеевки продвинулись в направлении Ивановки и к восточной окраине Веселого, а некоторые блогеры продолжали утверждать, что путинские войска продвинулись в Веселом.

Также российские "военкоры" утверждали, что российские силы будто бы продвинулись между Новоселовкой Первой и Уманским после того, как ВСУ отступили из этого района, и продвинулись на 550 метров к Карловскому водохранилищу вблизи Яснобродовки.

Российские оккупанты продолжали наступательные действия в районе Калинового, возле Воздвиженки, Новоалександровки, Зеленого Поля, Тимофеевки, Сергеевки, Веселого, Желанного, Новоселовки Первой и возле Яснобродовки 27 и 28 июля.

В отчете ISW отмечается, что войска РФ, возможно, пытаются достичь ограниченного тактического окружения украинских сил к северо-западу от Авдеевки, но вряд ли добьются быстрых успехов, необходимых для этого.

"Российское продвижение вдоль автомагистрали Т0511 (Очеретино-Мирноград) и соседней железнодорожной линии на юг может создать условия для охвата украинских сил, которые сейчас обороняются от наступательных операций России восточнее линии Гродовка-Новогродовка-Селидово", - говорится в материале .

Эксперты пишут, что военное командование РФ может предполагать, что их войска могут относительно быстро продвинуться в направлении Гродовки и юго-запад вдоль железнодорожной линии в направлении Новогродовки и Селидового, чтобы охватить позиции ВСУ в меньших населенных пунктах, окрестных полях и ветрозащитных полосах на востоке.

"Российское военное командование может надеяться, что одновременное наступление к западу от Карловского водохранилища от Яснобродовки и Карловки позволит российским войскам окружить украинские силы к востоку от линии Гродовка-Новогродовка-Селидово", - указывается в отчете.

Однако, добавляют аналитики ISW, войска РФ не достигают относительно быстрых тактических успехов в районе Авдеевки, и текущее постепенное продвижение россиян в этом районе вряд ли приведет к тактическому окружению.

По мнению экспертов, продвижение РФ в направлении Гродовка-Новогродовка-Селидово может привести к тому, что ВСУ будут вынуждены постепенно отступать с позиций на восточной стороне реки Волча и Карловского водохранилища.

"Темп продвижения россиян ранее замедлился после того, как российские войска приблизились к водным объектам и следующим линиям населенных пунктов в районе Авдеевки, и российским войскам может быть трудно поддерживать даже текущий постепенный темп продвижения, пытаясь продвинуться к западу от реки Волча и Карловского водохранилища", - говорится в публикации ISW.

Войска РФ недавно продвинулись к западу от города Донецка. Геолокационные кадры, опубликованные 27 июля, показывают, что оккупанты продвинулись в пределах юго-западной Красногоровки.

Также российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продолжали наступать в северо-западной Красногоровке и якобы захватили большую часть н.п. Красногоровка.

Российские блогеры рассказывали, что ВСУ удерживают позиции в полугородских и сельских районах на северо-западной окраине Красногоровки.

Геолокационные кадры, опубликованные 27 июля, свидетельствуют о том, что войска РФ также недавно продвинулись вдоль ветрозащитных полос юго-восточнее Водяного.

27 и 28 июля оккупанты продолжали наступательные операции в районе Красногоровки и Георгиевки, Прасковьевки и Водяного.

Действовавшая на Кураховском направлении (западнее и юго-западнее Донецка) бригада ВСУ опубликовала кадры того, как ее личный состав недавно отразил механизированную атаку российского усиленного взвода в этом районе.

Российский блогер пожаловался на то, что путинские войска продолжают проводить "бездумные" механизированные штурмы юго-западнее Донецка, вероятно, имея в виду механизированный штурм Константиновки 24 июля российскими усиленными батальонами.

Российский военкор также утверждал, что войска РФ начали эти штурмы без защиты от радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для защиты от украинских беспилотников FPV.

28 июля продолжались позиционные бои в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей.

Позиционные бои также шли 27 и 28 июля в направлении Раздольное.

"Южная ось"

Российские оккупанты недавно продвинулись в западной части Запорожской области.

Геолокационные кадры, опубликованные 27 июля, показывают, что захватчики продвинулись севернее Работино и могли захватить все Работино.

Российский военкор утверждал, что войска РФ также продвинулись вблизи Малой Токмачки, но в ISW не нашли подтверждения этого заявления.

28 июля продолжались позиционные бои возле Гуляйполя и Малой Токмачки, Вербового и Новоандреевки.

27 и 28 июля продолжались позиционные боевые действия на Днепровском направлении в Херсонской области, в том числе вблизи Крынок и на островах дельты Днепра.

Российский "военкор" утверждал, что подразделения РФ якобы продвинулись примерно на 1 км на островах близ Кринок, однако в ISW не нашли подтверждения этого заявления.

Сообщается, что удары украинских воздушных и морских беспилотников оказывают влияние на операции ВМС РФ и морской авиации.

Представитель ВМС ВСУ капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук заявил 28 июля, что на двух из пяти аэродромов, которые использует морская авиация РФ для боевых действий, предположительно над Черным морем, нет авиации из-за угрозы ударов украинских беспилотников.

Также Плетенчук отметил, что ВМС России перебросили много кораблей Черноморского флота из оккупированного Крыма в российский Новороссийск (Краснодарского край) для защиты от ударов беспилотников ВМС ВСУ, но в порту Новороссийска недостаточно места для швартовки и маневрирования всех кораблей ЧФ.

Ситуация на фронте

Напомним, ранее в отчете Генерального штаба ВСУ сообщалось, что в течение 28 июля и до вечера на фронте произошло 97 боевых столкновений.

Также в военном командовании добавили, что наиболее активные действия российские оккупанты в течение суток проводили на Покровском направлении, вместе с тем враг понес там значительные потери.