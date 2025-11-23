Войны не могут быть прекращены великими державами главами стран, - Мерц

Война в Украине с Россией может прекратиться только в случае, если условия будут приемлемыми для Украины и Европы, о чем заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News .

"Войны не могут быть прекращены великими державами главами стран, которых это касается. Это война, которая может быть прекращена только с согласия Украины, а также с нашего согласия, согласия Европы. Потому что это война на европейском континенте", - сказал Мерц.

Он подчеркнул, что в зависимости от того, как эта война закончится, она будет иметь последствия для безопасности Европы.

Если Украина проиграет войну и потенциально потерпит коллапс, это будет иметь последствия для всей европейской политики, для всего европейского континента, отметил канцлер. Поэтому, пояснил он, государства континента так глубоко вовлечены в процесс поиска мирных решений, осознавая всю ответственность.

Глава правительства Германии также напомнил, что накануне имел долгий телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и четко объяснил ему эту позицию. По его словам, он еще раз напомнил Трампу о том, как Россия отнеслась к Будапештскому меморандуму, согласно которому обещала уважать территориальную целостность Украины, но не выполнила это обещание.

"Поэтому сейчас должны быть предоставлены другие гарантии безопасности. Нужно достичь других, более надежных соглашений", - подчеркнул канцлер.