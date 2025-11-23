Войны не могут быть прекращены великими державами главами стран, - Мерц
Война в Украине с Россией может прекратиться только в случае, если условия будут приемлемыми для Украины и Европы, о чем заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.
"Войны не могут быть прекращены великими державами главами стран, которых это касается. Это война, которая может быть прекращена только с согласия Украины, а также с нашего согласия, согласия Европы. Потому что это война на европейском континенте", - сказал Мерц.
Он подчеркнул, что в зависимости от того, как эта война закончится, она будет иметь последствия для безопасности Европы.
Если Украина проиграет войну и потенциально потерпит коллапс, это будет иметь последствия для всей европейской политики, для всего европейского континента, отметил канцлер. Поэтому, пояснил он, государства континента так глубоко вовлечены в процесс поиска мирных решений, осознавая всю ответственность.
Глава правительства Германии также напомнил, что накануне имел долгий телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и четко объяснил ему эту позицию. По его словам, он еще раз напомнил Трампу о том, как Россия отнеслась к Будапештскому меморандуму, согласно которому обещала уважать территориальную целостность Украины, но не выполнила это обещание.
"Поэтому сейчас должны быть предоставлены другие гарантии безопасности. Нужно достичь других, более надежных соглашений", - подчеркнул канцлер.
Мирный план США для Украины
Напомним, на днях США обнародовали так называемый мирный план по завершению войны в Украине. Он состоит из 28 пунктов плана - отказ в пользу РФ от Донетчины и Луганщины, а также оккупированных территорий Запорожья и Херсонской области в обмен на так называемые гарантии безопасности. Документ, разработанный американцами и россиянами, также предусматривает сокращение численности армии Украины и вето на вступление в НАТО.
Европейские лидеры недовольны таким мирным планом и экстренно начали готовить свой вариант.
Однако президент США Дональд Трамп выдвинул требования к Украине - согласиться на мирный план до 27 ноября, или же Украина столкнется позже с еще худшим вариантом, заявил он.
Впрочем, 22 ноября Трамп согласился, что документ пока не окончательный и может быть доработан.
Президент Владимир Зеленский обратился ко всем украинцам по поводу мирного плана США и подчеркнул, что сейчас страна может оказаться перед очень сложным выбором - потери достоинства или ключевого партнера.
Представители США, евротройки и Украины запланировали встречу в Женеве 23 ноября для обсуждения мирного плана США. Владимир Зеленский пообещал, что Украина будет отстаивать свои интересы на этих переговорах.
Относительно России в Кремле пожаловались, что якобы не слышали о согласии Украины обсуждать мирный план, о чем сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.