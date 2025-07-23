Приказывали стрелять по школам и больницам Херсонщины: генералы РФ получили подозрение

СБУ объявила заочное подозрение пяти высокопоставленным чиновникам вооруженных сил РФ. Они причастны к массированным артиллерийским ударам по правобережью Херсонщины в течение 2023 года.

Что известно

В результате системного огня по жилым кварталам, школам, больницам и критической инфраструктуре погибли по меньшей мере 600 пострадавших гражданских лиц,

- 113 погибших, среди них - трое детей, более 280 человек получили ранения.

Среди подозреваемых:

экс-командующий группировки войск "Днепр" генерал-полковник Олег Макаревич,

заместитель генерал-майор Владимир Омельянович,

командир 22-го армейского корпуса генерал-лейтенант Аркадий Марзоев,

первый заместитель генерал-майор Виктор Бедрик,

начальник ракетных войск и артиллерии корпуса полковник Николай Горайчук.

Следствие установило, что удары осуществлялись с временно оккупированных территорий левобережной Херсонщины с применением РСЗО, самоходной артиллерии и тяжелых гаубиц.

Отдельные удары носили прицельный характер и были направлены по гражданским объектам - в том числе учебным заведениям, больницам и жилым домам.

Что грозит

Подозрения объявлены по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц, что привело к гибели людей.

СБУ подчеркнула: все виновные понесут персональную ответственность, независимо от воинских званий или должностей.

Расследование ведет межведомственная следственная группа СБУ, Нацполиции, военной контрразведки и ГПСУ под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры.