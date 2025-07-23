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Приказывали стрелять по школам и больницам Херсонщины: генералы РФ получили подозрение

Среда 23 июля 2025 13:21
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Приказывали стрелять по школам и больницам Херсонщины: генералы РФ получили подозрение Фото: СБУ заочно сообщила о подозрении пяти генералам РФ за обстрелы Херсонщины (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

СБУ объявила заочное подозрение пяти высокопоставленным чиновникам вооруженных сил РФ. Они причастны к массированным артиллерийским ударам по правобережью Херсонщины в течение 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины и Офис Генерального прокурора.

Что известно

В результате системного огня по жилым кварталам, школам, больницам и критической инфраструктуре погибли по меньшей мере 600 пострадавших гражданских лиц,
- 113 погибших, среди них - трое детей, более 280 человек получили ранения.

Среди подозреваемых:

  • экс-командующий группировки войск "Днепр" генерал-полковник Олег Макаревич,
  • заместитель генерал-майор Владимир Омельянович,
  • командир 22-го армейского корпуса генерал-лейтенант Аркадий Марзоев,
  • первый заместитель генерал-майор Виктор Бедрик,
  • начальник ракетных войск и артиллерии корпуса полковник Николай Горайчук.

Следствие установило, что удары осуществлялись с временно оккупированных территорий левобережной Херсонщины с применением РСЗО, самоходной артиллерии и тяжелых гаубиц.

Приказывали стрелять по школам и больницам Херсонщины: генералы РФ получили подозрение

Отдельные удары носили прицельный характер и были направлены по гражданским объектам - в том числе учебным заведениям, больницам и жилым домам.

Что грозит

Подозрения объявлены по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц, что привело к гибели людей.

СБУ подчеркнула: все виновные понесут персональную ответственность, независимо от воинских званий или должностей.

Расследование ведет межведомственная следственная группа СБУ, Нацполиции, военной контрразведки и ГПСУ под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры.

Напомним, 17 июля СБУ сообщила о подозрении российскому полковнику, который в апреле 2024 года нанес удар баллистическими "Искандерами" по Одессе. Поскольку фигурант скрывается от правосудия, о подозрении объявили заочно.

Также недавно российский оккупант Семен Соловов, который удерживал несколько сотен гражданских в заложниках во время оккупации в Черниговской области, получил 12 лет тюрьмы заочно.

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