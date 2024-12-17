Подрыв российского генерала в Москве: появилось новое видео спецоперации

Появились новые уникальные кадры сегодняшней спецоперации Службы безопасности Украины (СБУ) во время которой был ликвидирован начальник войск радиационной и химической защиты России Игорь Кириллов .

На видеозаписи видно, как генерал Кириллов вместе с помощником выходят из здания. Неподалеку от них расположен электросамокат, который стал ключевым элементом операции. Как только они оказываются в зоне действия взрывного устройства, транспортное средство детонирует.

Кем был помощник Кириллова

Вместе с генералом, как и упоминалось выше, погиб и его помощник - военный Илья Поликарпов. Последний сотрудничал с пропагандистами и передавал обеспечение оккупантам на фронт.

Ликвидация Кириллова

Следует напомнить, что накануне СБУ заочно объявила о подозрении генералу Кириллову. Его обвинили в массовом применении запрещенного химического оружия против украинских Сил обороны на востоке и юге страны.

Следствием установлено, что с начала полномасштабного вторжения по приказу Кириллова российские войска совершили более 4,8 тысячи атак с использованием химических боеприпасов, которые содержали раздражающие вещества CN и CS (так называемый "слезоточивый газ").

Информацию о взрыве, во время которого погиб генерал армии Российской Федерации (РФ) и его помощник, первыми обнародовали российские пропагандистские ресурсы.