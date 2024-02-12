Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

Война

Военное положение и мобилизация

Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении срока действия военного положения и общей мобилизации в Украине. Соответственно, оба срока правового режима в Украине продлены еще на 90 дней. То есть, до 13 мая 2024 года.

Это уже десятое решение о действии военного положения и всеобщей мобилизации с начала полномасштабной войны.

Россиян учат управлять дронами в Сирии

По информации Главного управления разведки Минобороны, на аэродроме в Сирии готовят операторов дронов для войны против Украины. Речь идет об обучении управлению БПЛА "Shahed-136" и "Ababil-3".

Обучение для россиян проводят "Ливанская полиция Хезболлы" и "Иранская революционная гвардия" на территории сирийского военного аэродрома Шайрат. Также учат и наемников-сирийцев, которых Москва планирует привлечь как операторов беспилотников.

Россия ударила "Цирконом" по Киеву

Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) подтвердили, что во время удара по столице 7 февраля россияне применили гиперзвуковую ракету 3М22 "Циркон".

Об этом свидетельствует маркировка на частях и обломках, идентификация узлов и деталей, особенности соответствующего типа оружия.

Украина в 2024 году произведет тысячи дальнобойных дронов

В Украине планируют в 2024 году произвести тысячи дальнобойных беспилотников-камикадзе. Объемы производства такого вооружения увеличиваются, рассказал вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Украина

Политика

Вице-президент немецкого Бундестага Катрин Геринг-Экардт прибыла с визитом в Украину, который продлится несколько дней. Как пишут СМИ, политик подчеркнула, что обещанные ЕС боеприпасы и немецкие крылатые ракеты Taurus, которые просит Украина, должны быть поставлены, поскольку "на кону и безопасность Германии".

Команда МВФ приехала в Киев

В Киев прибыли представители Международного валютного фонда В ходе дискуссий они будут обсуждать экономическую политику властей Украины и вызовы, стоящие перед экономикой.

Убийство заместителя мэра Никополя

В полиции сообщили о задержании подозреваемого в убийстве заместителя мэра Никополя Виталия Журавлева. Там утверждают, что это 33-летний местный житель, готовившийся в течение 4 месяцев к совершению преступления.

По данным следствия, подозреваемый произвел более 20 выстрелов в потерпевшего и бросил в салон автомобиля гранату, что привело к возгоранию автомобиля и смерти мужчины. После совершения преступления он закопал оружие в лесопосадке и скрывался в съемной квартире, где его и задержали.

Экс-нардепу Пашинскому объявили подозрение

НАБУ, САП и СБУ объявили подозрение бывшему нардепу (по данным источников РБК-Украина, речь идет о Сергее Пашинском) и сообщникам в незаконном присвоении и продаже 97 тысяч тонн нефтепродуктов, которые должны были пойти на нужды армии.

По данным следствия, эти соглашения были совершены в 2014-2017 годах и нанесли госбюджету ущерб почти на 1 млрд гривен. Подозрение объявили также бизнес-партнеру экс-нардепа и 4 их сообщникам.

Дело Гринкевичей

ГБР сообщило об аресте на недвижимое имущество и транспортных средств львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, членов его семьи - жены, сына и тещи, двух его соучастников и подконтрольных им обществ.

Также инициирован вопрос о наложении ареста на недвижимое имущество невесты сына львовского бизнесмена Сони Морозюк и еще одного соучастника.

Первая Ставка в обновленном составе

Президент Украины Владимир Зеленский впервые провел Ставку верховного главнокомандующего в обновленном составе. В ней, в частности, принял участие главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Были заслушаны доклады начальника Генерального штаба Анатолия Баргилевича, представителей разведок, командующих оперативно-стратегических группировок войск.

Погода

В ближайшие дни в Украине ожидается существенное похолодание. Как рассказала в комментарии РБК-Украина заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, арктический воздух с севера и северо-востока повлечет за собой похолодание в Украине уже с 15 февраля.

Так что в ряде областей столбики термометров будут опускаться до -10 -15 градусов.

Курс

Доллар дорожает после стабильности на прошлой неделе. Официальный курс на 13 февраля 2024 установлен Нацбанком на таком уровне: 37,8951 грн за 1 доллар (+0,2717 грн).

Мир

Польша

Польские фермеры продолжают блокировать ряд пунктов пропуска на границе с Украиной. Кроме того, ситуацию обострил инцидент с высыпанием зерна из трех украинских грузовиков, совершенных митингующими. В свою очередь, украинская сторона уже обратилась в полицию и требует привлечь причастных к ответственности. Больше об инциденте - читайте в материале РБК-Украина.

Германия

В Германии напали на баскетболистов из Украины, которые вместе играли за молодежную дюссельдорфскую команду ART Giants. Один из спортсменов, 17-летний Владимир Ермаков, от полученных травм скончался в больнице.

Полиция уже задержала предположительного убийцу. Как пишут немецкие СМИ, речь идет о 15-летнем немце с турецким происхождением, его взяли под стражу, а прокура в Эссене объявила подозрение.

Как накануне сообщалось, на юных баскетболистов напали с ножами на улице за то, что они украинцы.

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