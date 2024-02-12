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ГБР арестовало имущество семьи Гринкевичей и взялось за квартиры Морозюк

Понедельник 12 февраля 2024 10:22
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ГБР арестовало имущество семьи Гринкевичей и взялось за квартиры Морозюк Фото: семья Гринкевичей (фото из открытых источников)
Автор: Валерия Полищук

Государственное бюро расследования арестовало имущество семьи львовского бизнесмена Игоря Гринкевича.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"В уголовном производстве наложен арест на недвижимое имущество и транспортные средства львовского бизнесмена, членов его семьи - жены, сына и тещи, двух его соучастников и подконтрольных им обществ", - говорится в сообщении.

Кроме того, бюро инициировало наложение ареста на недвижимое имущество невесты сына львовского бизнесмена Софии Морозюк и еще одного соучастника.

Что известно о деле Гринкевича

В

конце декабря прошлого года Государственное бюро расследований (ГБР) задержало одного из крупнейших поставщиков Минобороны, который хотел дать взятку. Речь шла о львовском бизнесмене Игоре Гринкевиче.

В частности, он обвиняется в том, что предлагал 500 тысяч долларов одному из руководителей Главного следственного управления ГБР, чтобы вернуть имущество.

ГБР возбудило несколько уголовных производств по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ. Компании бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку Минобороны одежды на 1,5 млрд гривен.

Также правоохранители проверяют причастность бывших должностных лиц МОУ к сделкам, связанным с компаниями Игоря Гринкевича.

Ранее сообщалось, что 17 января Гринкевичу, его сыну Роману и еще трем руководителям подконтрольных компаний объявили подозрения. Трем фигурантам дела избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выйти под залог.

Детальнее о деле и семье Гринкевичей - читайте в материале РБК-Украина.

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