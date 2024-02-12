Скандал с рассыпанным зерном на границе. Что говорит Польша и как реагирует Украина

Польские фермеры продолжают блокировать границу с Украиной, вчера они остановили три украинских грузовика и высыпали из них часть зерна, которое везли на экспорт. На инцидент уже отреагировала украинская сторона, обратившись в полицию и призвав привлечь причастных к ответственности.

При подготовке материала использовались заявления посла Украины в Польше Василия Зварыча, вице-премьер-министра Ирины Верещук, главы Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, спикера ГПСУ Андрея Демченко и польские СМИ.

РБК-Украина в материале ниже собрало все, что известно об инциденте с расписанным зерном.

Скандал с высыпанием зерна из украинских грузовиков

Инцидент произошел вчера, 11 февраля, около 11:30 перед границей с Украиной возле пункта пропуска "Дорогуск". По словам представительницы комендатуры муниципальной полиции Эвы Чиж, в Польшу после пограничного контроля въехали три грузовика под управлением украинцев, но польские протестующие не пропустили их дальше.

"Однажды они открыли прицепы, в результате чего часть зерна высыпалась на дорогу. Водители повернули обратно в сторону Украины", - отметила она, добавив, что драк или опасной ситуации после этого не было.

После чего польские правоохранители принялись выяснять все подробности происшествия и изымать доказательства. А материалы пообещали направить в прокуратуру для проведения правовой и уголовно-правовой экспертизы.

"Мы проводим проверку, устанавливаем личные данные лиц, участвовавших в ней, опрашиваем свидетелей", - добавила Эва Чиж.

Что говорит Польша

Пока польские полицейские, как они утверждают, выясняют все детали инцидента, замминистра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак заявил о намерении проверить все транзитное зерно из Украины.

"Сегодня будут четкие указания, что мы будем проверять все зерно на границе с Украиной, которое подлежит пломбированию, подлежит экспорту и является лишь транзитным зерном", - сказал он.

Заметим, что сам Колодзейчак занимает позицию фермеров. Он считает, что процедуры проверки зерна на границе являются "неправильными". По его словам, в его ведомстве окончательно уже сформировали список компаний, импортировавших украинское зерно, и проверяют юридические основания для того, чтобы сделать его публичным.

В частности, замминистра анонсировал обнародование якобы "шокирующей информации" об импорте украинского зерна и что за это украинское зерно заплатили 6 млрд злотых (1,38 млрд евро).

"Было импортировано 330 тысяч тонн технического зерна, рапса и кукурузы, которые оказались на польском рынке... Самая дешевая пшеница из Украины в прошлом году стоила 51 злотый за тонну, в 20 раз меньше, чем прибыльный порог для польского зерна", - заявил чиновник.

Как на это реагирует Украина

Посол Украины в Польше

В свою очередь в Украине резко отреагировали на инцидент, назвав поступок забастовщиков "позорным". Посол Украины в Польше Василий Зварыч заявил, что украинская сторона уже обратилась в полицию.

"После получения информации о рассыпанном польскими фермерами зерном из украинских фур, которые были опломбированы после соответствующих таможенных процедур и следовали транзитом в Литву, посольство и генеральное консульство Украины в Люблине безотлагательно обратилось в польскую полицию с требованием открыть дело по факту этого позорного преступления", - написал он в Facebook.

По его словам, польская полиция открыла производство и приступила к необходимым процедурам. Украинские дипломаты находятся на прямой связи с водителями указанных грузовиков.

"Такие методы протестующих не должны толероваться в европейской цивилизованной стране, не говоря уже о моральной стороне этой провокации.

Поэтому мы требуем найти и привлечь виновных к ответственности. Польские органы власти должны решительно отреагировать в правовом поле на это позорное и оскорбительное для украинцев и большинства поляков преступление и не позволить подобных варварских действий в будущем", - добавил Зварыч.

Кабмин

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в своем Телеграм-канале также отреагировала на ситуацию на польской границе, сделав резкое заявление.

"Вновь проблемы на польской границе. На этот раз польские фермеры высыпали на дорогу зерно из украинских грузовиков. Видеть украинское зерно на дороге - это больно. Но украинцы и это переживут. И будут дальше выращивать лучшее зерно. А вот что будут делать польские фермеры, если вдруг к ним придут россияне, на танках? Тоже будут блокировать границу с плакатами?" - спросила Верещук.

Верховная Рада

Со своей стороны глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев назвал инцидент "за пределом человеческого понимания добра и зла".

"Можно разным образом бороться за свои права человека, гражданина и бизнесмена, но какой же ты человек после того как у тебя поднялась рука уничтожить хлеб? То, что произошло на польской границе - это уже не о политике и бизнес - это за пределом человеческого" понимание добра и зла. Ужас", - написал Гетманцев в Телеграм-канале.

Кто стоит за провокацией?

В Центре противодействия дезинформации СНБО Украины считают, что акцию с рассыпанным зерном организовал Рафал Меклер - один из вдохновителей протестов, владелец логистической компании и лидер люблинской ячейки маргинальной партии "Конфедерация".

Согласно данным Центра, эта политсила выступает за выход Польши из ЕС, критикует размещение войск НАТО в стране и агитирует за улучшение отношений с РФ. Партия не пользуется широкой поддержкой поляков, а сам Меклер баллотировался в 2019 году в Сейм, но неудачно.

"Очередная акция Меклера явно отвечает интересам РФ, которая заинтересована в конфликте между украинцами и поляками и уменьшении поддержки Украины со стороны ЕС. Кроме того, эта акция пригодилась полукриминальным польским кругам, подозреваемым в рейдерских схемах на рынке перевозок в ЕС", - говорится в сообщении

Блокада границы: что происходит и причины забастовки

Напомним, что в ноябре прошлого года польские перевозчики и фермеры начали протесты на границе с Украиной, требуя вернуть систему пропусков для украинских перевозчиков, а также упразднить таможенный "безвиз" между ЕС и Украиной.

Впрочем, в начале декабря Киев и Варшава согласовали условия, чтобы разблокировать границу для движения грузовиков. Уже 6 января этого года правительство Польши подписало соглашение с фермерами для прекращения блокирования границы, а 16 января поляки полностью сняли блокаду границы с Украиной. Впрочем, в дальнейшем блокирование украинской границы как "способ решения внутренних проблем" для польских фермеров сохранилось.

Уже 9 февраля польские фермеры начали новую акцию протеста как на дорогах страны, так и в пунктах пропуска с Украиной. Как ожидается, акция продлится 30 дней (до 9 марта).

Какая ситуация на границе сейчас

По утрам, как рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко, польские перевозчики блокировали два пункта пропуска на границе с Украиной. Так, на территории Польши в очереди на двух заблокированных направлениях находились 1050 грузовиков - 400 из них напротив "Рава-Русской" и 650 напротив пункта пропуска "Ягодин".

Кроме того, есть и очередь из 1000 грузовиков в направлении пункта пропуска "Краковец". Это направление не блокируется, но очередь возникла из-за того, что другие направления блокируются и водители ищут альтернативные направления для пересечения границы.

Но уже позже сегодня поляки вернулись в блокаду пункта пропуска "Медыка" и заблокировали еще дополнительно два КПП.

В частности, сегодня в 10:10 начались акции протеста польских фермеров недалеко от пункта пропуска "Зосин". Также заблокировано движение у пункта пропуска "Долгобычев".

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