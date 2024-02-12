Пашинскому объявили подозрение в завладении нефтепродуктами на 1 млрд гривен

Детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему народному депутату Украины Сергею Пашинскому в завладении нефтепродуктами на почти 1 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу САП.

По данным источников РБК-Украина, речь идет об экс-нардепе Сергее Пашинском.

В общем, подозрение объявили шести участникам преступной организации, которые завладели нефтепродуктами на общую сумму 967 млн гривен, арестованными по делу владельца так называемой группы компаний "Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания" (ВЕТЭК).

Среди подозреваемых два организатора преступления:

бывший и.о. главы Администрации президента Украины, народный депутат Украины, руководитель одного из комитетов Верховной рады Украины

и предприниматель;

а также четыре соисполнителя:

бывший директор государственного предприятия;

бывший заместитель директора государственного предприятия;

менеджер государственного предприятия;

и руководитель частного общества.

Действия лиц квалифицированы по ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Детали дела

В 2014 году суд наложил арест на нефтепродукты, ввезенные в Украину с нарушением законодательства.

В то же время предприниматель, деятельность которого связана с реализацией нефтяных продуктов, и топ-чиновник Администрации президента Украины разработали преступную схему, чтобы забрать нефтепродукты. Для этого они привлекли подконтрольных лиц, которых назначили на должности государственного предприятия.

Они добились передачи государственному предприятию, директор которого был заранее назначен для участия в преступлении, арестованных горюче-смазочных материалов. В дальнейшем эти горюче-смазочные материалы были реализованы по заниженным ценам подконтрольной организатору схемы компании, однако в государственный бюджет Украины никаких средств так и не поступило.

В результате за период деятельности преступной организации в течение 2014-2018 годов интересам государства нанесен ущерб на сумму 967 млн гривен.

Что известно о Пашинском

Сергей Пашинский является бывшим народным депутатом Украины, а с 5 марта по 10 июня 2014 года временно исполнял обязанности главы Администрации президента Украины.

Также ранее он занимал должность заместителя главы фракции и председателя Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны.

Летом прошлого года издание The New York Times (NYT) обнародовало расследование, в котором говорилось, что компания, связанная с Пашинским, подозреваемым в коррупции к полномасштабному вторжению РФ, якобы стала крупнейшим частным поставщиком оружия для правительства в Киеве в начале полномасштабной агрессии. в феврале 2022 года.

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