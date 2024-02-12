Военное положение и мобилизацию в Украине снова продлили. Зеленский подписал законы
Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении всеобщей мобилизации и военного положения в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие законопроекты.
Глава государства подписал закон №10456 о продлении военного положения, а также закон №10457 о продлении срока проведения всеобщей мобилизации.
Соответственно оба срока продлены с 14 февраля 2024 года на 90 дней, до 13 мая 2024 года.
Это было десятое решение по действию военного положения и всеобщей мобилизации с начала полномасштабной войны.
Военное положение
Военное положение в Украине ввели из-за полномасштабного вторжения РФ, которое произошло 24 февраля 2022 года. Это особый правовой режим, предусматривающий предоставление органам государственной власти, военному командованию, военным администрациям и органам местного самоуправления полномочий, необходимых для предотвращения угрозы.
Мобилизация
Общая мобилизация - это оперативный механизм пополнения рядов Вооруженных сил, который проводится одновременно на всей территории Украины.
В этот период мобилизации подлежат все граждане в возрасте от 18 до 60 лет (преимущественно мужчины), которые могут выполнять воинский долг.
Отметим, что 30 января правительство повторно внесло в Верховную раду законопроект о мобилизации, воинском учете и прохождении военной службы. Документом, в частности, предлагается изменить порядок ее проведения.
В проекте закона содержатся нормы по изменению правила выезда военнообязанных за границу, о предоставлении "брони" от призыва для украинцев, о разрешении посылать повестки через электронный кабинет, о снижении призывного возраста до 25 лет, ограничении для уклоняющихся и не только.
Детальнее о новом законопроекте о мобилизации - читайте в материале РБК-Украина.
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