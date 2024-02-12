Военное положение и мобилизацию в Украине снова продлили. Зеленский подписал законы

Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении всеобщей мобилизации и военного положения в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие законопроекты .

Глава государства подписал закон №10456 о продлении военного положения, а также закон №10457 о продлении срока проведения всеобщей мобилизации.

Соответственно оба срока продлены с 14 февраля 2024 года на 90 дней, до 13 мая 2024 года.

Это было десятое решение по действию военного положения и всеобщей мобилизации с начала полномасштабной войны.

Военное положение

Военное положение в Украине ввели из-за полномасштабного вторжения РФ, которое произошло 24 февраля 2022 года. Это особый правовой режим, предусматривающий предоставление органам государственной власти, военному командованию, военным администрациям и органам местного самоуправления полномочий, необходимых для предотвращения угрозы.

Мобилизация

Общая мобилизация - это оперативный механизм пополнения рядов Вооруженных сил, который проводится одновременно на всей территории Украины.

В этот период мобилизации подлежат все граждане в возрасте от 18 до 60 лет (преимущественно мужчины), которые могут выполнять воинский долг.

Отметим, что 30 января правительство повторно внесло в Верховную раду законопроект о мобилизации, воинском учете и прохождении военной службы. Документом, в частности, предлагается изменить порядок ее проведения.

В проекте закона содержатся нормы по изменению правила выезда военнообязанных за границу, о предоставлении "брони" от призыва для украинцев, о разрешении посылать повестки через электронный кабинет, о снижении призывного возраста до 25 лет, ограничении для уклоняющихся и не только.

Детальнее о новом законопроекте о мобилизации - читайте в материале РБК-Украина.

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