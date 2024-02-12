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Украина в 2024 году произведет тысячи дальнобойных дронов, - Федоров

Понедельник 12 февраля 2024 15:59
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Украина в 2024 году произведет тысячи дальнобойных дронов, - Федоров Фото: Михаил Федоров, вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Украине планируют в 2024 году произвести тысячи дальнобойных беспилотников-камикадзе. Объемы производства такого вооружения увеличиваются.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью Reuters заявил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Растет категория дальних беспилотников-камикадзе с дальностью полета 300, 500, 700 и 1 000 километров. Два года назад такой категории не существовало вообще", - рассказал министр.

По его словам, недавняя серия ударов по российским нефтяным объектам отражает усилия правительства в содействии производстве дальнобойных беспилотников. В прошлом году в рамках инициативы BRAVE1 военным технологическим стартапам было выделено около 2,5 миллионов долларов в виде грантов, а в 2024 году эта сумма увеличится в десять раз.

При этом подавляющее большинство производителей являются частными. Как отметил Федоров, только одна из 10 компаний, чьи беспилотники могут долетать до Москвы и Санкт-Петербурга, является государственной.

Федоров подчеркнул, что согласен с оценкой начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что Киев достиг "определенного паритета" с Москвой в производстве беспилотников дальнего радиуса действия.

"Нам нужно действовать антибюрократическим способом. В этом суть прорыва в войне технологий. Мы собираемся и дальше делать ставку на это, работать в этом направлении. Потому что технологии действительно могут нас спасти", - сказал он.

Производство дронов в Украине

Напомним, в Украине значительно увеличивают производство беспилотников, которые активно используют в войне с российскими оккупантами.

В частности, в 2024 году в нашей стране планируется произвести и передать бойцам ВСУ миллион FPV-дронов. Это еще в декабре прошлого года анонсировал президент Владимир Зеленский.

Более детально о том, может ли такое количество беспилотников изменить ситуацию на фронте, - в материале РБК-Украина.

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