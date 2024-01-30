ВСУ уничтожили российский Су-34 в Луганской области, - Генштаб
Украинские войска уничтожили российский истребитель Су-34 в Луганской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева в эфире телемарафона.
По его словам, ВСУ сбили истребитель-бомбардировщик россиян Су-34 над Луганской областью в понедельник, 29 января.
В целом, по данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла 332 самолета и 324 вертолета.
Уничтожение российских Су-34
Напомним, ранее источники РБК-Украина сообщили о том, что в ночь на 4 января на аэродроме "Шагол" в Челябинске сгорел самолет Су-34. Это была специальная операция Главного управления разведки Минобороны Украины.
Позже ГУР опубликовало видео, на котором можно увидеть, как горит российский Су-34.
Также 22 декабря украинские защитники смогли за сутки уничтожить сразу три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 в Херсонской области.
А 24 декабря украинская ПВО уничтожила еще один Су-34 и один Су-30 российских оккупантов.
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