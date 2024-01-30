Компания Илона Маска Neuralink впервые вживила чип в мозг человека

Об этом заявил основатель компании Илон Маск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter .

Американский миллиардер рассказал, что первый человек получил имплантат от стартапа мозговых чипов Neuralink. Отмечается, что, по первым данным, показатели работы прибора выглядят обнадеживающими.

Маск отметил, что устройство позволяет управлять телефоном или компьютером, а через них почти любым устройством просто с помощью мысли.

"Первыми пользователями будут те, кто потерял возможность пользоваться своими конечностями. Представьте себе, если бы Стивен Гокинг мог общаться быстрее, чем быстрый печатник или аукционист. Это цель", - заявил Илон Маск.

Что известно о Neuralink

Компания Neuralink Corp разрабатывает мозговой имплантат, который стремится помочь парализованным людям снова ходить и вылечить другие неврологические заболевания. Также с помощью такого чипа, по словам Маска, компьютеры и смартфоны можно будет использовать без помощи рук.

Сначала устройство испытывали на животных. Ранее СМИ сообщали, что в США ведется расследование из-за того, что в ходе испытаний Neuralink погибли по меньшей мере 1500 животных.

Однако это не помешало компании Илона Маска 26 декабря получить разрешение от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на тестирование мозговых имплантов на людях.