В Харькове прозвучала серия взрывов

В Харькове раздались взрывы во время воздушной тревоги днем 30 января.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

"В Харькове слышна серия взрывов. Будьте осторожны", - сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram.

Заметим, что ранее Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистического обстрела в восточных и северных областях.

Обновлено в 16:20.

Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко предупредил в Telegram жителей общества, чтобы те сохраняли покой и находились в укрытиях.

Кроме того, об опасности предупредил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Внимание, к отбою воздушной тревоги не покидайте укрытий", - написал он.

Обновлено в 16:30.

Сообщается о третьей серии взрывов в Харькове. Как сообщили в Синегубе, россияне снова нанесли удары по Харьковскому району.

"На данный момент - без пострадавших. Информация о разрушениях уточняется", - написал он.

Ночная атака по Украине 30 января

Российские террористы в ночь на 30 января запустили по Украине 35 дронов-камикадзе Shahed и две управляемые ракеты С-300.

Силами и средствами ПВО было уничтожено 15 вражеских БПЛА в Николаевской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и Киевской областей.

Часть ударных БПЛА враг направил по прифронтовым территориям, пытаясь поразить инфраструктуру топливно-энергетического сектора, гражданские и военные объекты на линии фронта и государственной границы с РФ.

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