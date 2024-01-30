НБУ снизил курс доллара после пятидневного роста

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 31 января 2024 года установлен на таком уровне: 37,8746 гривен за 1 доллар (-0,0116 грн).

bank.gov.ua

За последний месяц курс упал на 11 копеек (на 31 декабря 2023 года он составлял 37,9824).

Курс евро составит 41,0845 гривен за 1 евро (+0,0803 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 16 копеек до 37,68-37,75 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс упал на 5 копеек до 38,30 грн/доллар.

Позиция НБУ

Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, после перехода к режиму "управляемой гибкости" с начала октября 2023 года курс доллара по отношению к гривне колеблется в обе стороны в зависимости от ситуации на рынке. В то же время, НБУ контролирует этот процесс.

"Курсовая устойчивость как приоритет остается. Но спрос и предложение, именно они должны определять и объемы и глубину и курсовую ситуацию. И мы в течение четырех месяцев гибкого курсообразования обеспечиваем это достаточно четко: курсовая устойчивость и соответственно - тенденция", - сказал он.

Как отметил глава НБУ, переход от ревальвации к девальвации произошел "без всякой паники, с полным пониманием ситуации, и сейчас видим, что курс действительно колеблется в обе стороны".