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НБУ снизил курс доллара после пятидневного роста

Украина, Вторник 30 января 2024 16:12
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НБУ снизил курс доллара после пятидневного роста Фото: курс доллара упал на 1 копейку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара. Доллар подешевел после пятидневного роста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 31 января 2024 года установлен на таком уровне: 37,8746 гривен за 1 доллар (-0,0116 грн).

НБУ снизил курс доллара после пятидневного роста

bank.gov.ua

За последний месяц курс упал на 11 копеек (на 31 декабря 2023 года он составлял 37,9824).

Курс евро составит 41,0845 гривен за 1 евро (+0,0803 грн).

НБУ снизил курс доллара после пятидневного роста

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 16 копеек до 37,68-37,75 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

НБУ снизил курс доллара после пятидневного роста

udinform.com

На наличном рынке курс упал на 5 копеек до 38,30 грн/доллар.

Позиция НБУ

Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, после перехода к режиму "управляемой гибкости" с начала октября 2023 года курс доллара по отношению к гривне колеблется в обе стороны в зависимости от ситуации на рынке. В то же время, НБУ контролирует этот процесс.

"Курсовая устойчивость как приоритет остается. Но спрос и предложение, именно они должны определять и объемы и глубину и курсовую ситуацию. И мы в течение четырех месяцев гибкого курсообразования обеспечиваем это достаточно четко: курсовая устойчивость и соответственно - тенденция", - сказал он.

Как отметил глава НБУ, переход от ревальвации к девальвации произошел "без всякой паники, с полным пониманием ситуации, и сейчас видим, что курс действительно колеблется в обе стороны".

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